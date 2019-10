Justin Bieber publica su primera foto de boda

Está claro que Justin Bieber y Hailey Bieber se han esforzado en diseñar a lo grande su segunda boda. Recordemos que en 2018 se casaron de manera secreta en un juzgado de Nueva York. Ahora, un año después, ha llegado el turno de la ceremonia religiosa.

Han tirado la casa por la ventana y se han montado un fiestón de varios días que les ha costado un cuarto de millón de euros. Se han llevado a familia y amigos a Palmetto Bluff, un lujoso complejo hotelero, en Carolina del Sur, al que hay que llegar en bote porque está rodeado por un lago.

El hotel cuenta, además de con habitaciones, con capilla y salones para las fiestas. Y, lo mejor de todo, aunque ya había habido filtraciones de lo que está siendo la celebración, Justin Bieber ya ha publicado su primera foto de pareja recién casada.

Se han montado un fotomatón con el cartel ‘The Biebers, september 30, 2019’ y han escogido dos de las imágenes, una en plan romántica (dándose un beso) y otra más gamberra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 1 Oct, 2019 a las 2:11 PDT

Así hemos podido ver cómo él ha escogido para la ocasión un smoquin, camisa blanca y pajarita. Hay que reconocer que estaba guapo y elegante, muy alejado de su estilo casual y XXL.

Ella, como toda novia clásica, ha optado por el blanco en un vestido con tira al cuello y espalda descubierta. Durante la ceremonia ha llevado velo que luego se ha quitado para la fiesta. Y en algún momento se ha puesto encima una chaqueta negra de cuero en la que podíamos leer ‘wife’ (esposa) en la espalda.

Una de los muchos caprichos que se han permitido. También hemos visto una botella de Moet&Chandon con brillantes dorados completamente personalizada para la pareja.

Entre los invitados, muchos rostros conocidos. No ha faltado Scooter Braun, su fiel manager y gran enemigo de Taylor Swift. Además, Kendall Jenner, con la que estuvo saliendo en algún momento, ha demostrado que la relación con un ex puede ser buena y ha asistido también. La modelo Joan Smalls o los cantantes Usher, Jaden Smith y Ed Sheeran, ha sido algunos de los que no se han querido perder la boda del año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Flores (@alfredoflores) el 30 Sep, 2019 a las 10:30 PDT

Ah, y Bieber se ha hecho un regalo a sí mismo, que no todos los días se casa uno. Él mismo nos mostraba en redes el reloj de oro de Andemars Piguet que se ha regalado a sí mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 30 Sep, 2019 a las 3:27 PDT

Después de la fiesta volverán a la vida normal en la que mantener esa unión es tarea complicada como ellos mismos han reconocido en más de una ocasión. De momento, ¡a disfrutar!