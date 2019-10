El récord (y doblete) de Jonas Brothers, el debut de Tones And I y otros momentazos de la lista

Ya va quedando menos para los conciertos de Jonas Brothers en España con LOS40 como medio oficial (recordemos: 16 de febrero, Madrid; 17 de febrero, Barcelona), pero parece que los tres hermanos se han propuesto animarnos la espera acumulando grandes logros en la lista. Si hace unos meses fueron número uno con Sucker, y hace dos semanas insertaron en el chart su nuevo single, Only human, ahora mantienen su doblete y se hacen fuertes con el récord de permanencia de Sucker. Este tema lleva ya 27 semanas con nosotros…, y lo que te rondaré, morena, porque aún está en el #4 del ránking… y no es probable que desaparezca de buenas a primeras.

En fin, que a la hora de resumir la lista de esta semana resulta inevitable detenerse en los Jonas Brothers…, pero no son los únicos destacados. Aparte del número uno de Rosalía y Ozuna, hay que celebrar el debut en LOS40 de Tones And I, la joven australiana que está triunfando en medio mundo con su infalible Dance monkey. Toni (que es su verdadero nombre) se ha estrenado en el #38, convirtiéndose así en la entrada más fuerte (y única) de la semana. ¿Te has quedado con ganas de saber más? En el vídeo de arriba te ampliamos la información.