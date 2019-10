Los planes de Mariah Carey para ser, un año más, la reina de la Navidad

La Navidad no empieza cuando empezamos a ver turrones en los supermercados ni cuando las ciudades empiezan a decorarse con luces y árboles. La Navidad empieza cuando Mariah Carey y su All I Want For Christmas Is You empiezan a sonar indiscriminadamente en comercios, bares y discotecas.

Parece mentira, pero ya se han cumplido 25 años desde que la artista lanzara este villancico en su cuarto disco, uno de los temas que más alegrías le ha dado. Se estima que la cantante ha ganado en todo el mundo por esta canción cerca de 50 millones de dólares solo en concepto de royalties. Esta mareante cifra se debe a las ventas digitales más que a las físicas, y es que el tema llegó al número 1 sólo cuando comenzaron a contabilizarse las listas de ventas específicamente digitales. De hecho, es el single grabado por una mujer antes del año 2000 más descargado de la historia.

Precisamente para celebrar este 25º aniversario del álbum Merry Christmas, Mariah Carey ha anunciado que el 1 de noviembre se pondrá a la venta una reedición especial que incluirá el álbum original junto a un segundo disco con material adicional. En concreto, incluirá su legendario concierto navideño en la catedral de Saint John The Divine de 1994 junto a diferentes remezclas del éxito All I Want For Christmas Is You, varios temas de su segundo disco navideño Merry Christmas II You y una nueva interpretación del tema Sugar Plum Fairy. La edición se completará con fotos inéditas de la cantante, una nota personal y varias decoraciones navideñas personalizadas.

La pasada Nochebuena de 2018, el tema más famoso de la artista fue la canción más escuchada de Spotify, con 10,8 millones de reproducciones en streaming. Cada año sin excepción, desde que viera la luz en 1994, el tema siempre se cuela en las principales lista de éxitos estadounidenses.

El secreto de su éxito imperecedero

A pesar de la idea generalizada (a veces certera) de que un álbum navideño marca el inicio de la decadencia de un artista, Merry Christmas, el cuarto álbum de estudio de Mariah, ha despachado en todo el mundo más de 15 millones de copias. Es el disco navideño más vendido de la historia. All I want for Christmas is you fue compuesta por la artista inspirándose en el amor que sentía por su marido, y tenía todos los ingredientes para ser una cursilería navideña más, pero contaba con un as en la manga: el productor Walter Afanasieff. Este nunca imaginó el éxito que llegaría a tener este villancico, a pesar de que fue el compositor de otros éxitos de la artista como Hero o Without you, y a él también le debemos My Heart Will Go On de Celine Dion, conocida por ser el tema principal de Titanic.