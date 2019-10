Natalia Jiménez volvió a sus orígenes: tocar en el Metro sin ser reconocida

Salvo contadas excepciones, los inicios de la mayoría de artistas musicales son duros (o muy duros). Tocar en cualquier parte donde se pueda, ante públicos reducidos y sin un reconocimiento masivo. Así fueron los orígenes de Natalia Jiménez a los que hace unas semanas regresó: tocar en el Metro de Madrid sin ser reconocida.

La cantante ha dejado testimonio del momento a través de sus redes sociales en un vídeo donde se la ve de riguroso negro acompañada de su guitarra y su estuche abierto para donativos.

"Cuando estuve en Madrid hace unas semanas, no pude resistir las ganas, y me fui tocar en la estación de Metro Bilbao, donde yo tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. La satisfacción de tocar para la gente y que no me conocieran fue lo máximo. Como volver a ser quien fui..." explica Natalia Jiménez en Instagram.

En el primero de los dos vídeos con los que cuenta su experiencia se puede ver como alguno de los usuarios le echa dinero al estuche: "Esos euritos que me tiraron aquel día valieron millones para mi corazón. Gracias a todos por haberme cumplido el sueño de convertirme en artista".

Como nos sucede siempre que nos vemos esta clase de vídeos, nos resulta sorprendente que la gente no reconozca voces y tonos tan potentes como los de Natalia Jiménez que han sonado en todo el mundo dando vida a las canciones de La Quinta Estación y suenan ahora con su apuesta en solitario.

"A petición popular os pongo un pedacito de lo que toqué en el Metro Bilbao aquella mañana de domingo en Madrid. #Costumbres #MexicoDeMiCorazon" escribía la ahora solista en un segundo vídeo en Instagram.

Natalia Jiménez siempre ha mostrado a lo largo de su carrera la influencia que los sonidos de México han tenido sobre su música. Y para su nuevo proyecto musical, el de su regreso tras su maternidad, ha preparado una carta de amor a ese país con un álbum repleto de rancheras con un gran plantel de colaboradores que incluyen a Carlos Rivera, Pedro Fernández, Lila Downs, El Bebeto, Mariachi Gama Mil, Paquita la del Barrio y la Banda MS.

Esta vuelta a sus orígenes en el Metro de Madrid tuvo lugar durante la visita de la artista a la capital con motivo del concierto Vive Dial organizado por Cadena Dial.