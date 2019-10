Todo lo que se sabe sobre el primer álbum de TXT, 'The Dream Chapter: MAGIC'

Se acabó la espera. Los seguidores de TXT están de enhorabuena. Su grupo favorito ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer álbum de estudio y no pueden parar de radiar felicidad y emoción. Prepárate porque llega una de las etapas más importantes de esta prometedora banda de K-Pop.

Yeonjun, Soobin, Beomguy, Taehyun y Hueningkai estrenarán The Dream Chapter: MAGIC el próximo 21 de octubre. Eso sí, el álbum puede reservarse a partir de este miércoles 2 de octubre. ¡No podemos parar de mordernos las uñas!

The Dream Chapter: MAGIC llega como el sucesor de The Dream Chapter: Star, el primer EP que publicaron y con el que se estrenaron mundialmente. Gracias a su lanzamiento, pudimos escuchar temas como Crown, Cat & Dog y Nap of a Star. Tras estos, nos deleitaron con la versión en inglés de Cat & Dog y el mix acústico de Our Summer, que apostaríamos que estarán incluidos en este nuevo álbum, aunque su agencia no ha confirmado nada por el momento.

Lo que sí ha adelantado Allkpop es que este disco contará con dos versiones: Arcadia y Sanctuary, cuyas portadas se diferencian por sus colores negro y verde. En ella, luce lo que parece una chispa que obedece a la temática de la magia. Ambos discos llegarán con un photobook, un CD, una tarjeta de identifiación, una photocard A, una photocard B, un paquete de pegatinas, unas gafas de espectador y un póster. ¡Qué ganas!

Las dos versiones de 'The Dream Chapter: Magic' / kpoprepublic.com

TXT debutó el pasado 4 de marzo bajo el sello de Big Hit Entertainment, que también dio vida a la exitosa banda de BTS. Desde entonces, han sido varios los encuentros que han protagonizado y que sus seguidores han podido conocer a través de Youtube. Podríamos decir que los intérpretes de Boy With Luv se han convertido en sus padrinos y que cuentan con su fiel apoyo desde el primer día.

Y es que si hay algo que comparten estos dos grupos, además de su pasión por la música, es el éxito. En tan solo unos meses, TXT ha conseguido que el videoclip de su primer sencillo Crown alcance los más de 87 millones de reproducciones. Aunque su última publicación Our Summer tampoco se queda atrás. Con tan solo dos meses de vida, casi suma un total de 2 millones de visualizaciones. ¡Wow!

De momento, se desconocen más detalles sobre este primer álbum de estudio de la banda, que estamos seguros que marcará un antes y un después en su carrera. Y tú, ¿te unes a su éxito?