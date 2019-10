Ellas han convertido sus canciones en himnos feministas del K-Pop

Estamos acostumbrados a ver a grupos como BTS, Super Junior, EXO o Monsta X proclamándose como unos de los grupos más exitosos del K-Pop. Los rostros femeninos, al igual que en el resto de géneros de la industria, suelen pasar a un segundo plano, aunque existen girlbands que hoy luchan para derrumbar estos estereotipos.

Hemos escuchado nombres como BlackPink, Mamamoo, Twice o Red Velvet, pero en contadas ocasiones han alcanzado la difusión del elenco de artistas mencionados anteriormente. Esto no es solo un aliento para construir sus propios mensajes y lanzarlos como dardos al propio mercado de la música. ¿Acaso hay algo que consiga frenarlas? Adelantamos la respuesta: no, no lo hay.

Pero que no suenen a nivel internacional no las convierte en inexistentes. Artistas de la talla de CL, Exid y las mencionadas anteriormente, entre otras, se han convertido en el altavoz de millones de personas alrededor del mundo que luchan por una sociedad igualitaria en la que hombres y mujeres convivan de manera equitativa. Y no solo eso, sino que también dan voz a todas esas artistas que pretenden llenar sus carreras de éxito pero que se ven derribadas por una ideología incongruente del mercado.

Sí, muchos de ellos, los hombres artistas del K-Pop, también sufren la presión impuesta por sus superiores. Pero en realidad son ellas, las mujeres artistas del K-Pop, las que deben hacer frente a una industria llena de estereotipos que las obligan a lucir modelitos sensuales para cautivar a su público. Un dato que está estrictamente relacionado con esto es el porcentaje que Corea del Sur presenta sobre su brecha de género: un 65,7% en 2018, según el diario Expansion.

Por ello, para rendir homenaje a su talento y obviar el lado oscuro del mercado, recopilamos algunos de los himnos que han servido de gran utilidad para todas aquellas que dan un golpe sobre la mesa y hacen frente a estos clichés. ¿Acaso hay mejor forma para evadirse del mundo y gritar las injusticias que a través de una canción? ¡Mucho Girl Power!

KittiB - Doin' Good

La artista de hip hop dio vida a la que quizás sea una de las canciones más desgarradoras. Su videoclip está protagonizado por una historia de maltrato de género especialmente relacionado con la letra de la canción. La rapera habla de la autosuperación que hoy le ha convertido en alguien intocable. Nadie podrá acabar con ella.

CL - Hello Bitches

¿Buscabas a una artista segura de sí misma, empoderada y dispuesta a comerse el mundo? ¡Buenas noticias! Te presentamos CL. Se trata de una de las referentes del K-Pop e influencias femeninas del mercado. De hecho, ten cuidado si la ves junto a su elenco de bailarinas, pues la explosión está más que asegurada.

Tal y como analizó una fan de la artista en Twitter, los sonidos que emite la artista en algunas de sus estrofas critican el concepto "mono" del K-Pop que tienen muchas personas. Pero eso no es todo. "Me love you long time" es una expresión racista que se usa en contra de las mujeres asiáticas, por lo que CL ha decidido utilizarla para tirar un jarro de agua fría sobre todos los que la emplean.

Mamamoo - Girl Crush

No hay nada más bonito y reconfortarte que quererte a ti mismo/a. En este caso, las chicas de Mamamoo hablan sobre sentir amor propio y rechazar los piropos de extraños por la calle. "¿Guapa y palabras bonitas? No, gracias. Quizás eso me dé dolor de estómago", dicen algunos de sus versos.

Además de este himno, la girlband también nos ha deleitado con AHH OOP! y Yes I Am. ¡Pura referencia feminista!

Girl's Day - Female President

Su título adelanta el significado de la canción. En esta ocasión, la girlband aprovechó el nombramiento de una mujer como presidenta de Corea del Sur para lanzar un mensaje claro y contundente. Literalmente, dice lo que siguiente: "La presidenta de nuestro país es ahora una mujer. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las mujeres no pueden tener iniciativa? ¿Nos arrestarán si vamos antes que los chicos? Ve antes a él y bésalo antes a él." dicen algunos de sus versos. ¡Boom!

Exid - Ah Yeah

Tal y como mencionamos en líneas anteriores, el acoso laboral es un problema que está a la hora del día en nuestra sociedad, no solo en el ámbito de la música. Esto es algo que las chicas de Exid han querido denunciar en el videoclip de su tema Ah Yeah. En él, critican la censura sobre los cuerpos de las mujeres y el acoso laboral.

Muchas mujeres artistas hacen frente a una desigualdad social evidente. En el caso del K-Pop, tal y como explica Bilboard, han sido varios los casos en que idols femeninas han sufrido esta presión. Sin ir más lejos, Naeun del grupo APink, que apareció en el videoclip New Face de Psy, publicó una foto en su cuenta de Instagram luciendo un mensaje feminista en la carcasa de su teléfono móvil. "Las mujeres pueden hacer cualquier cosa" son las palabras que se leían y que generaron polémica en las redes. Tanto es así que la imagen acabó eliminándose de las plataformas.

Es por ello por lo que hoy se lucha para acabar con todos estos tópicos que posicionan a la mujer es una desigual situación. Muchas utilizan la música como herramienta de denuncia y concienciación.