Christine and the Queens acusa a Taylor Swift de utilizar la estética ‘queer’ para vender más

Chris, la cantante de Christine and the Queens, nunca ha sido una persona que pudiéramos encasillar en los estándares. Desde pequeña ya era distinta, de hecho reconoce que sufrió bullying porque le gustaba leer libros sobre política de género.

Cambió su nombre, que ahora es Chris, y en los últimos tres años ha logrado hacerse un hueco entre el público, esencialmente británico. Uno de sus fans confesos es el veterano actor Michael Caine.

Su primer álbum fue el debut más vendido de 2016 en Reino Unido y, hasta ahora, su fama no ha hecho más que crecer. Siempre siendo ella misma. Una persona tímida, que llegó a sentir pánico en una sesión de estudio con Mark Ronson porque creía que no estaba al nivel. Una persona que declaró abiertamente que era pansexual.

“Fue como una detonación”, reconoce respecto a aquellas declaraciones en una reciente entrevista con la edición británica de Cosmopolitan, “a veces me hacía sentir sucia o como si fuera algo obsceno. Es solo una orientación sexual, no hay nada perverso en eso”.

Como miembro de la comunidad LGTBiq+ reconoce que se siente “en conflicto” con vídeos como el de You need to calm down de Taylor Swift. Un vídeo festivo y colorido con multitud de personalidades de esta comunidad que denuncia la homofobia y apuesta por la diversidad queer.

“Supongo que en algún lugar, los jóvenes homosexuales pueden ver ese video de Taylor Swift y sentir alivio. A cinco años de estar en la industria puedes ver que el trato que se le está dando a lo queer es el de un accesorio súper elegante. Te das cuenta de que la estética queer se está usando para vender. El mainstream necesita esa vida porque es muy vibrante, pero creo que la esencia de la estética queer no puede ser vendida”, asegura.