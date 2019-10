Éstas son las canciones favoritas de BTS

No cabe duda de que BTS es uno de los grupos más exitosos de la música actual. Hasta algunos de los rostros más reconocidos han confesado su deseo de colaborar con ellos, pero no todos lo han conseguido. En esta lista solo aparecen, entre otros, Nicki Minaj, Halsey y Becky G.

Pero esto es un hecho recíproco, ya que los artistas de K-Pop también han confesado ser todos unos fanáticos de algunos de los cantantes más escuchados. Pero, ¿quiénes son estos artistas que no paran de sonar en los auriculares de Jimin, Jin, V, J-Hope, Jungkook, Suga y RM?

Está claro que en este grupo podemos encontrar gustos de todos los colores. The Big Day de Chance The Rapper, Loco de Mustard, Floor Seats de A$AP Ferg, Mikrokosmos (su propia canción), Panini de Lil Nas X y Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello son los temas que protagonizan su día a día.

Español, coreano e inglés. BTS no cierra puertas a ninguna lengua. Eso es algo de lo que sus seguidores se sienten orgullosos. De hecho, tras escuchar la entrevista de los intérpretes de Boy With Luv en Hollywood Reporter, no tardaron en revolucionar las redes sociales.

Aunque estos no han sido los únicos artistas mencionados. A la pregunta de "¿Con quién colaborarías?", J-Hope respondió sin duda que Drake se encuentra entre sus preferencias. "Por favor, ven a Corea", añadieron sus compañeros.

También confesaron que Eminem, Nas, Jay-Z, T.I., Usher, Justin Timberlake y Justin Bieber han sido sus principales fuentes de inspiración en la música. ¡Puro talento!

Después de colaborar con Nicki Minaj, Halsey y Becky G, ¿cuál crees que será el próximo artista con el que trabajarán? Ya muchos comenzamos a escuchar el nombre de Khalid, aunque ellos no se han atrevido a confirmarlo.