Momentos ‘tierra, trágame’ por culpa de los niños

Con los años la sinceridad puede convertirse en un problema, a todo el mundo no le gusta saber la verdad, y menos en un momento en el que les pilla desprevenidos. Ya sabéis, como dice el refranero español, ojos que no ven, corazón que no siente.

Por suerte, existe un grupo un poco reducido al que les da totalmente igual. Siempre nos han dicho que los niños y las personas que se han pasado con las copas no dudan en decir la verdad. Y todo esto tienen una explicación, a los más pequeños de casa les da igual decirlo porque no las conocen aún, y los que han bebido, ni se les pasa por la cabeza si lo que hacen está bien o mal.

Por este motivo hemos querido tratar en Anda Ya esas situaciones tan incómodas que nos hacen vivir los niños, esos momentos de tierra trágame que suceden gracias a su sinceridad. Esto nos contaba una de nuestras andayeras:

“Yo se la lié a mi madre, recuerdo un día en el que vino a casa mi tío preguntando por ella y le dije que no podía ir con él porque se estaba lavando sus partes íntimas. Casi le da algo a mi madre, diciéndome que eso no podía decirlo...”

Cynthia de Albacete, otra de nuestras andayeras, nos ha llamado como afectada de un ataque de sinceridad por parte de su adorada hija. La niña encontró en uno de sus cajones un gel íntimo para el placer, y claro, la niña lo vio en la tele justo en una reunión familiar. El drama no quedó ahí…

Ellas no han sido las únicas, también hemos conocido a Nieves, una secuestradora de niños por la necesidad de tener un hermano o a Laura, que perdió a un posible ligue con la sinceridad de su hija, no se guardó ni lo más íntimo de su madres. ¡Pincha en el vídeo y entérate de estas divertidas situaciones, hasta Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá las han vivido!

Aunque su sinceridad muchas veces nos haga pasar una vergüenza terrible, sin estas anécdotas nuestra vida sería mucho más aburrida.

