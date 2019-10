Eddie Murphy confirma que ‘Superdetective en Hollywood 4’ es una realidad

No sabemos si realmente se fue en algún momento, pero Eddie Murphy está de vuelta. De hecho, puede estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Después del éxito cosechado por la crítica con la película de Netflix Dolemite is my name, que se estrenará en la plataforma el 25 de octubre, el actor tiene un nuevo proyecto.

Según ha confirmado el comediante en una entrevista, está en marcha la cuarta parte de Superdetective en Hollywood, una de sus películas más laureadas. "Eso es lo que haré después de la secuela de El príncipe de Zamunda, estamos haciendo Superdetective en Hollywood y luego el plan es volver al escenario y hacer stand up", dijo Murphy.

No es la primera vez que circula un rumor sobre la continuación de esta saga de películas, sin embargo sí la que ha llegado a confirmarse. Y es que la historia de Superdetective en Hollywood 4 ha sido muy turbulenta. Comenzó en 2008, cuando se rumoreaba que Brett Ratne ya estaba al frente de la película como director. Años más tarde, en 2012, la idea se transformó en una serie de televisión con el hijo del personaje de Murphy, Axel Foley.

'Superdetective en Hollywood' - Trailer

Se lanzó un piloto, pero la serie no avanzó. Un año después, volvió a hablarse de una nueva secuela de la película, con nuevos escritores y una nueva dirección, pero de nuevo, se quedó en un mero intento. Ahora, en 2019, una vez más estamos hablando de Superdetective en Hollywood 4, y queremos pensar que con la confirmación del actor principal, esta sea la definitiva.

Superdetective en Hollywood fue la película más taquillera de ese año 1984, en la que un policía de Detroit que busca venganza en Beverly Hills, y arrancó la exitosa carrera en Hollywood de Murphy, que interpretaba a Axel Foley, un agente de policía de Detroit de palabra rápida, imprudente e imparable que a la hora de investigar el asesinato de su amigo de la infancia. Más tarde se lanzaron un par de secuelas, en 1987 y 1994, y se ha hablado de una cuarta entrega durante los veinticinco años que han pasado desde entonces.