7 de 9 Este tono es el icónico look de Dua Lipa para Electricity, uno de sus últimos temas más sonados en colaboración con Silk City, la unión de fuerzas de Diplo y Mark Ronson. Con este arriesgado cambio de look la artista dejó clara una cosa: no hay peinado que se le resista, ¡con todos está increíble!