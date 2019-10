Silvia Jato, la primera presentadora de ‘Pasapalabra’, se pronuncia

Aún seguimos en shock tras la noticia de que el Tribunal Supremo ha retirado Pasapalabra. Así, de un día para otro, los espectadores más fieles al famoso concurso de Telecinco se encontraban que ese espacio estaba ocupado el miércoles por Sálvame.

La razón, que la explican muy bien nuestros compañeros de LOS40 Zapping, tiene que ver con el litigio que mantenía Mediaset con la productora británica ITV por los derechos de emisión. Finalmente, la ley ha dado la razón a los británicos.

Chrisitian Gálvez, que lleva más de quince años siendo el rostro del concurso, ha querido agradecer todo el apoyo recibido por sus seguidores a través de un tuit. Lo mejor es que ha acompañado el mensaje con la canción Patience de Guns N Roses.

Pero no es el único presentador de Pasapalabra que se ha pronunciado. Silvia Jato, quien estuvo al frente del programa cuando empezó en Antena 3, ha hablado sobre la cancelación del formato en Jaleo El Español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvia Jato Núñez (@silviajato) el 6 Jun, 2019 a las 2:05 PDT

La presentadora asegura que la noticia no se la esperaba: “Como pionera y como mamá que soy, porque de ese programa siempre seré la mamá, me duele esta situación”. Silvia estuvo presentando el programa del 2000 a 2005: “Es el programa familiar por excelencia de este país y duele ver que ha pasado esto. No te puedes ni imaginar lo que me duele”.

En la misma entrevista, Silvia se muestra de lo más optimista y opina que las productoras llegarán a un acuerdo y el programa se emitirá pronto: “El público se lo merece”.