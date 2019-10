La nueva parte de ‘Los Juegos del Hambre’ ya tiene nombre y fecha de publicación

Tenemos que reconocer que sufrimos mucho viendo la cantidad de pruebas que tiene que superar Katniss y Peeta para ganar Los Juegos del Hambre. También lo pasamos mal con todo aquel asalto al Capitolio en la última parte de la saga, pero todo mereció la pena. Al menos, para Panem.

Pero nos quedamos con ganas de saber más sobre ese mundo y su autora, Suzanne Collins, lo sabía. Por eso hace unos meses anunció que estaba trabajando en una nueva novela sobre Los Juegos del Hambre. Eso sí, no esperéis saber nada más sobre Katniss y Peeta, porque se trata de una precuela.

Pues bien, este viernes 4 de octubre, en el programa Good Morning America, la escritora ha anunciado el nombre de su nuevo libro: The Ballad Of Sonfbirds and Snakes. Traducido al español sería Balada de pájaros cantores y serpientes.

Junto al anuncio, también se ha dado a conocer la portada del libro. En él podemos ver a un sinsajo dorado posado en una rama mientras que una serpiente se desliza por ella. Todo ello sobre un fondo verde.

Además, Suzanne ha anunciado la fecha de salida: el 19 de mayo de 2020. Vamos, que no queda ni un año para que podamos leer de nuevo sobre esta distopía.

Suzanne Collins no le bastó con arruinarme la vida con The Hunger games que ahora viene con una precuela. pic.twitter.com/UD6xAZeP5S — ‎⍟Ƴαмι/ Sᴀᴡ Iᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ₂🎈 (@thedncing_clown) October 4, 2019

La novela estará orientada 64 años antes de los eventos que ocurrieron en el primer libro de la saga. Concretamente en la décima edición de Los Juegos del Hambre.

Además, todo apunta a que tendremos nueva película de la saga. ¿La razón? Lionsgate, la productora que estuvo detrás de las cuatro películas de la saga, ya manifestó su interés por adaptar esta nueva entrega. “Como la orgullosa casa de las películas de Los Juegos del Hambre, estamos ansiosos porque se publique el próximo libro de Suzanne. Nos hemos estado comunicando con Suzanne durante el proceso de escritura y esperamos seguir trabajando estrechamente con ella en la película”, dijo en junio Jon Drake, el director de Lionsgate.

Vamos, que todavía nos queda mucho por descubrir de Panem, ¡y nosotros encantados!