Female black power: las bandas de chicas negras más triunfadoras

The Supremes (donde militó Diana Ross) o The Marvelettes fueron la inspiración de muchas bandas formadas exclusivamente por chicas de color que han copado los primeros puestos de las listas de éxitos durante años. Repasamos las más interesantes.

DESTINY'S CHILD. El grupo comenzó como un dúo en 1990 bajo el nombre de Girls Tyme. Estaba compuesto por Beyoncé Knowles y LaTavia Roberson, y fueron participantes del concurso Buscando una estrella. Quedaron finalistas pero no ganaron, y fue ahí donde Mathew Knowles, padre de Beyoncé, decidió dejar su trabajo para luchar por conseguir que su hija fuese una estrella. Su ahijada, Kelly Rowland, se trasladó en 1992 al hogar de los Knowles, y terminó siendo la tercera componente de Girls Tyme, que se cerró con LeToya Luckett, a quien Beyoncé conoce en la escuela. Fue la madre de Beyoncé la que sugirió el cambio en el nombre del cuarteto, inspirándose en la Biblia.

Terminaron siendo un trío Beyoncé, Kelly y Michelle Williams, y el grupo femenino más vendedor de la historia de la música.¿Hace falta decir algo de quién sobresalió cuando se disolvieron tras la gira del Destiny Fulfilled And Love It Tour? Beyoncé volvió a subirse con ellas en un escenario en el Coachella.

POINTER SISTERS. Las hermanas Pointer son el primer grupo afroamericano en recibir el honor de una estrella en el Paseo de la Fama. Su primer single más conocido fue una versión de un tema de Allen Toussaint, Yes we can can, en 1973. Dos años más tarde, llegaron al número uno con el tema How Long (Betcha' Got a Chick on the Side), hasta que en 1978 Bonnie Pointer fue fichada por la Motown donde obtuvo hits como Free Me From My Freedom y Tie Me to a Tree (Handcuff Me). Sus hermanas quisieron pasar por lo mismo, pero no lo lograron. Su multi-escuchado éxito por antonomasia es este I´m so excited.

SALT- N- PEPA. Cheryl "Salt" James y Sandy "Pepa" Denton fundaron en Queens este dúo de hip hop, un género que parecía estar dominado por los hombres. Su álbum de debut, Hot, Cool & Vicious, de 1986, fue un éxito. Dentro de ese disco estaba incluído el tema Push It, que fue el primer rap nominado a un Grammy. Nos quedamos con este Let´s talk about sex, que aparecía en la mítica película de Winona Ryder, Reality Bites.

SISTER SLEDGE. Estas hermanas de Philadelphia consiguieron el éxito al ser producidas por Nile Rodgers y Bernard Edwards, de Chic, responsables de su álbum We Are Family, que incluye el tema que da titulo disco y la también archi-conocida He's the Greatest Dancer, también famosa por ser la base del Gettin Jiggy Wit It de Will Smith.

TLC. Tionne "T-Boz" Watkins, Rozonda "Chilli" Thomas, y Lisa "Left Eye" Lopes publicaron algunos de los singles más vendidos de los 90. En su gira del Fan Mail Tour, las teloneras eran Destiny´s Child y Christina Aguilera. Si tenéis tiempo y ganas, podéis buscar el vídeo de Dave Grohl (Foo Fighters) bailando el Waterfalls o el epìsodio de Glee donde cantan el Unpretty. Poco después de publicar esa obra maestra que es el CrazySexyCool, Lisa Lopes fue arrestada por prenderle fuego a la casa de su chico. En 2002, con 30 años, falleció en un accidente automovilístico mientras grababan un nuevo disco. Muy recomendada la versión de Jorja Smith del No Scrubs.

CLEOPATRA. Estas tres hermanas de Manchester consiguieron con Cleopatra´s Theme, de su álbum de debut Comin 'Atcha! , llamar la atención de la reina del pop, ya que fueron fichadas por el sello de Madonna, Maverick. Su versión del clásico de los Jackson 5 I want you back también les valió que se fijaran en ellas las Spice Girls, teloneándolas en Wembley durante el Spiceworld Tour. La separación vino motivada porque la discográfica Warner quería a Cleo en solitario. Un clásico. Cleo Higgins apareció como concursante en la segunda temporada de The Voice UK , siendo expulsada del programa en las semifinales.

EN VOGUE. A pesar de que en 1990 su single Hold On, con la voz solista de Cindy Herron, reinó en las listas de éxitos, es su álbum Funky Divas el que contiene más singles exitosos, como My Lovin' (Never, Never Gonna Get It) o Free Your Mind. Un año después, lo reeditan e incluyen su poderosa colaboración con Salt N' Peppa en Whatta Man.

ETERNAL. Las hermanas Easther y Vernie Bennett formaron en Londres junto a sus compañeras de colegio, Kéllé Bryan y Louise Nurding. esta banda que fue la primera femenina en vender un millón de copias en Inglaterra con su álbum debut Always & Forever. Grabaron uno de los temas de la banda sonora de El Jorobado de Notre Dame, y su colaboración con Bebe Winans, I wanna be the only one, es uno de nuestros oldies favoritos.