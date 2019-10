Nicki Minaj cambia de look para cerrar etapas

Ya han pasado varias semanas desde que Nicki Minaj anunció su retiro de la música, y no parece que sea algo temporal (aunque la esperanza es lo último que se pierde). La artista ha decidido comenzar una nueva etapa junto a su chico Kenneth Petty, con el que pretende formar una familia. Pero su abandono del mercado de la música no significa que dejemos de saber sobre su vida.

De hecho, ella misma se ha encargado de mantenernos informados a través de sus redes sociales, donde continúa interactuando con sus seguidores. Sin duda, la última imagen que nos ha mostrado ha impactado a todos ellos.

Y no es para menos, pues Nicki ha decidido teñir su larga melena de morado. ¡Y no le queda nada mal! Un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Bueno, es cierto que ya la vimos con un rosa chicle y un rubio platino, pero sus cambios siguen pillándonos por sorpresa.

Nicki luce nuevo look / instagram

Como mencionamos en líneas anteriores, no está todo perdido. Aunque la intérprete de Anaconda haya asegurado que la música no se encuentra entre sus proyectos del futuro, ¿quién sabe si finalmente se anime a deleitarnos con nuevos temas cuando haya cumplido con su objetivo de formar una familia?

De hecho, la artista ha lanzado la canción Fendi junto a PnB Rock y Murda Beatz en colaboración con la firma de moda. Vamos, que le está costando eso de retirarse de la industria. Aunque se trata de una canción propia de PnB Rock y no de Minaj, por lo que sí cumple a raja tabla el cometido de que no volverá a crear ningún proyecto musical propio.

Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, no hay nada perdido, por lo que no te extrañes que en unos meses (o años), la volvamos a ver sobre los escenarios.

Sea como sea, Nicki ha decidido comenzar esta nueva etapa con un cambio de look de lo más sorprendente y colorido. Y a ti, ¿te convence la nueva imagen de la rapera?