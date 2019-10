La actriz Claudia Traisac nos da sus recomendaciones musicales para la semana

Claudia Traisac ha dejado constancia en cada interpretación suya que hemos visto cómo se deja la piel en su trabajo. Con la brillante lista que ha elaborado esta semana nos demuestra que también es una melómana de pies a cabeza.

LAS RECOMENDACIONES DE CLAUDIA TRAISAC

Esmeralda, de Nathy Peluso. "Me encanta su música, (Corashe es un himno) y Esmeralda me parece una canción perfecta para empezar la semana con fuerza y poder, pero también chill. " Nacida en Leganés (donde fue galardonada con el Premio al Independiente del año en 2017), su primera oportunidad se la ofreció su madre, Rosa Blas Traisac, (en cuya portada de su novela Varados en el silencio aparece Claudia), al animarla a participar en un corto (aún no era An Instagram story de Roberto Pérez Toledo).

Nanã, de Polo y Pan. "Los descubrí no hace mucho tiempo y es un tipo de electrónica que me flipa. En el festival Paraíso los vi en directo y fue el mejor concierto de mi vida. Te llevaban a unos sitios alucinantes y desde entonces es la banda sonora de mi vida." Aparte de formarse en la interpretación, ha estudiado Comunicación Audiovisual. Fue un placer reencontrarnos con ella en Paquita Salas, viéndola reinventarse en Navarrete, siendo uno de los personajes que más emociones ha despertado en los espectadores por su meta-interpretación basada en Anna Allen.

Unmade de Thom Yorke. "Desde que le vi en directo con Radiohead he intentado verle siempre que ha tocado cerca. Su directo es como de otro mundo. Esta canción pertenece a un disco que hizo para la película Suspiria y todas las canciones tienen una cosa misteriosa que me encanta… es una canción nostálgica y a mí me encanta la nostalgia." Actualmente da vida a Lara Balarés en la exitosa serie Vivir Sin Permiso, que pronto estrenará su segunda temporada, e irá a bordo del Bárbara de Braganza en la serie de Netflix Alta Mar, por la que ha fichado, y que también estrena segunda temporada en noviembre.

Put your money on me de Arcade Fire. Arcade Fire me recuerda mucho a mi amiga Carla, que es como mi hermana y la persona más buena y ésta es su canción favorita, que me recuerda a ella y a quedar un viernes después de toda la semana e irnos a bailar o a tomar algo." Su carrera televisiva comenzó en El Inquilino, la serie en la que Jorge Sanz era un alienígena, donde daba vida a Yoli. Hemos podido verla también como Elena en La Sonata del Silencio, en la tv movie Atropello, en el papel de Amaia en la apuesta por la ficción adolescente de Cuatro Ke No!, en la mini-serie que hizo Telecinco sobre Carmina (Ordóñez, no Barrios), en 18, la serie, en la mini-serie Rescatando a Sara, en Apaches, o en Luna, el misterio de Calenda.

Crime de Najwajean. "La voz de Najwa Nimri y lo que hace, como actriz, cantante... me parece única. Crime es la canción perfecta. Me la pondría cualquier día de la semana con una copa de vino, por la noche, con un atardecer…" Debutó en el cine de la mano Carlos Saura y saboreó la experiencia de rodar en inglés Escobar, Paraíso perdido junto a Benicio del Toro y Josh Hutcherson.

Tusk de Fleetwood Mac y Psycho Killer de Talking Heads. "Son dos de las canciones de la infancia y no puedo elegir. Van juntas. Me recuerdan a los sábados por la mañana que mi madre me despertaba poniendo Tusk a tope o a mi padre poniendo los Talking Heads. Era la mejor forma de despertar después de una semana de cole, bailando en el salón" . Sobre las tablas hemos podido verla en el musical de Hoy no me puedo levantar, y siendo María Casado en el fenómeno teatral que es La Llamada.

New York I love you ,but you’re bringing me down de LCD Soundsystem. "Otro de los mejores conciertos de mi vida. Los he visto dos veces y ha sido una pasada. Pero la última vez que los vi en Los Angeles, acabaron con esta canción que me encantó, perfecta para un domingo de resaca, o de lluvia, o de vermú en una plaza…" En NY no, pero la hemos visto más (y crecer) en Sagrillas, como la inolvidable Julia con la que nos hemos ido reencontrado a lo largo de las temporadas de Cuéntame.

MIS RECOMENDACIONES

Brother Caleb, de Josh Rouse. Uno de los cortes de una banda sonora que recomiendo al completo, la que compuso Josh Rouse para La Gran Familia Española.

Wake up, de Macy Gray. Su disco de versiones Covered, contiene personales interpretaciones de Radiohead, o ésta de Arcade Fire.

Conscious Club, de Vulfpeck. Decoraron el escenario de su reciente concierto en el Madison Square Garden, en el que hicieron sold out, con muebles del garaje en el que ensayaban cuando empezaron.

Green grass of tunnel, de Múm. Una canción alucinante la de estos islandeses, que se inspiran en los paisajes que les rodean y que fue cortinilla de La 1.

Terrible angels, de CocoRosie. Otra joya desmedida que nos hipnotizó en la banda sonora de la peli Ficció, de Cesc Gay.

The past recedes, de John Frusciante. El guitarrista de Red Hot Chili Peppers es capaz de crear en solitario temas 5 estrellas como éste.

Consequence, de Notwist. Temazo de esos que ponen los pelos de punta el que cierra nuestras sugerencias y el album Neon Golden.