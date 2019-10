Actrices españolas que también cantan (Volumen I)

Muchas de nuestras actrices españolas favoritas también han mostrado su habilidad en la música. Unas profesionalmente, otras por colaboraciones puntuales y algunas por exigencias del guión. Hacemos un repaso por estas voces que lo hacen de cine.

NAJWA. Su nombre significa éxtasis y no nos extraña. Antes de formar Najwajean junto a Carlos Jean, cantaba al frente de Respect y Clan Club. No Blood es considerado uno de los mejores discos de música electrónica de la historia de este país, y son los responsables de las bandas sonoras de Guerreros y Asfalto, por las que obtuvieron nominaciones a los Goya. Con seis álbumes en solitario a sus espaldas, durante este último año, pudimos oírla cantando el Procuro Olvidarte en la banda sonora de la película que protagoniza, Quién te Cantará, adaptando el Bella Ciao para La Casa de Papel, interpretando el tema principal de Dumbo y presentando el single del que será su próximo y esperado trabajo, Lento.

PENÉLOPE CRUZ. Nuestra actriz más internacional ha estado presente también en el mundo de la música. En el musical Nine, por el que estuvo nominada al Oscar como mejor actriz de reparto, interpreta el tema A call from the Vatican. Colabora en el disco Voices of hope de la Fundación Sabera cantando a dúo con Joan Manuel Serrat la canción por la que se llama Pé. Y en el disco de duetos Papitwo canta junto a Miguel Bosé Decirnos Adiós.

CLARA LAGO. En la película Tengo ganas de ti, se marca dos versiones, una de Julio de la Rosa, La Cama, y este clásico de Enrique Urquijo, Aunque tú no lo sepas, que hace tan bien como su papel de Gin.

LEONOR WATLING. Un claro ejemplo de cómo combinar una carrera en el cine y la televisión con la música y triunfar en los dos campos. Ya lleva siete discos junto a Alejandro Pelayo con Marlango, los tres últimos en castellano, y ha colaborado con artistas reconocidos como Coque Malla, Fito Páez o Bunbury. También fueron los encargados de versionan My favourite things para el spot de El Corte Inglés, aunque la versión que sin duda bordaron fue Semilla Negra de Radio Futura.

MACARENA GARCÍA. En 2013 se llevó el Premio como Mejor actriz principal en los BroadwayWorld Spain Awards por La Llamada. En la película, que llegó después del éxito teatral, canta este ya considerado himno para una generación que compuso Alberto Jiménez de Miss Caffeina iluminando la pantalla como lo hizo en el campamento de La Brújula en el Teatro Lara durante una época.

INMA CUESTA. En el último disco de Macaco, colabora en el tema Ovejas Negras junto a Nach, Niño de Elche y José Luis Algar, como lo hizo el año pasado en el disco Desconcierto de su amiga y también actriz Belén López. En la película Los Miércoles No Existen se marca el tema Déjate Caer junto a Eduardo Noriega y Ester Rodríguez, y una nana en La Voz Dormida que merece ser escuchada.

BLANCA ROMERO. La actriz tiene un pasado como profesora en Física Y Química. Y un pasado musical en el que su nombre artístico era La Perra. Recientemente anunció que vuelve a retomar su faceta como cantante junto al grupo Shalala, y lo celebramos recordando su colaboración top en el tema aún más top de Sidonie, Los Olvidados.

ROSSY DE PALMA. La icónica actriz ha colaborado en temas junto a Arianna Puello o Cathy Claret, en Cunnilingus Mon Amour de Dionysos o en el tema Calor de G-Swing. En El Mal Querer de Rosalía, participa en el Capítulo 6, Clausura, poniendo la voz para los versos del interludio de Preso.

MICHELLE JENNER. Michelle Jenner ha hecho incursiones musicales puntuales, como con Leiva versionando el Dónde Estás de Loquillo, Urrutia, Bunbury y Calamaro para el disco X 1 Fin- Juntos por el Sahara, donde también aparecía Blanca Romero junto a Maldita Nerea. También hemos podido escucharla en la banda sonora de Miamor Perdido junto a Dani Rovira, y en el anuncio de Estrella Damm del verano pasado, junto a Oriol Pla, con guiño a La La Land incluído.

MANUELA VELLÉS. Al fin la actriz presentó el año pasado su disco debut, Subo Bajo. Nos dio a conocer su faceta de cantante y compositora con el single Amanezco Cantando, su canción No me ves forma parte de la banda sonora de la película que protagoniza, Alegría Tristeza y también hemos podido oírla junto a Tam Tam Go! este año versionado su éxito Manuel Raquel, en Bailemos con La Pegatina o en la banda sonora de Buscando a Eimish.

Y se nos han quedado muchas en el tintero. Habrá volumen dos.