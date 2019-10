SuperM - Jopping [2019]

Desde que salió la noticia de que iba a salir a la luz una nueva formación de K-Pop, los seguidores de este estilo musical comenzaron a revolucionar las redes sociales. Su encargada ha sido la agencia SM Entertainment, responsable de la creación de grupos como Red Velvet, Super Junior y EXO, entre otros. Tras varias semanas de espera, ya podemos decirlo: SuperM ha llegado.

Y lo han hecho de la mano de un mini álbum y un sencillo titulado Jopping, que hace más que evidente el mote que se han ganado: los Vengadores del K-Pop. De hecho, cuentan con los mismos elementos de los superhéroes de Marvel: fuerza, seguridad, marcar la revolución, impacto y unos modelitos de lo más modernos.

Jopping llega como un dardo de ritmos dance, electrónicos y pop con una coreografía hipnotizante. Así lo han demostrado en el videoclip que han publicado el mismo día de su debut. Un clip futurista que refleja fielmente lo que ocurrirá con este grupo en cuestión de días: estadios hasta la bandera y unos movimientos que conquistarán el mundo.

Pero eso no es todo. El hip hop tampoco podía faltar, y eso es algo de lo que se han encargados los raperos del grupo. Esto convierte a Jopping en un tema revolucionario que ya opta a convertirse en uno de los mayores hits del año. Y es que su videoclip ha tardado tan solo unas horas en superar los 2,6 millones de reproducciones.

Los Vengadores del K-Pop o los siete jinetes del Apocalipsis. Como tú prefieras llamarlos, pero lo que está claro es que Taemin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Mark, Lucas y Ten se han tomado muy en serio el alcance del éxito. Aunque no temas, porque han asegurado que no se han olvidado de los proyectos con sus propios grupos.

Y tú, ¿aún no has escuchado Jopping? Es el single de su primer EP, compuesto también por los temas I Can't Stand The Rain, 2 Fast, Super Car, No Manners, las versiones instrumentales de Jopping y la de I Can't Stand The Rain.