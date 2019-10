Laskaar - A ti [2019]

Laskaar sorprendió a la crítica y al público con su primer EP Never Met You lanzado en 2016. Desde entonces su calidad musical no ha hecho más que mejorar. En 2018 lanzaba Traición, una canción que fue considerada como una de las mejores del año dentro del género urbano.

Ahora llega hasta nuestros ojos y nuestros oídos A ti, un pegadizo tema donde Laskaar vuelve a demostrar que lo de la fusión de géneros es lo suyo. A ti suena a trap, a soul, a house y a r&b contemporáneo. Porque lo de encasillarse en uno solo, ya es cosa del pasado.

Este granaino criado en Suiza le da mucha importancia a la estética. Actualmente, la música también entra por los ojos y eso Laskaar lo sabe. A ti llega acompañada de un videoclip de una calidad audiovisual excepcional. Ha sido dirigido por el mexicano Alexis Gómez, realizador también de videoclips para TR/ST, Bad Gyal, ClubZ, Gabriela Richardson o Sticky M.A., entre otros.

"La primera vez que escuché el sencillo me transmitió un sentimiento de repetición, y después surgió la idea de retratar lo cotidiano en un día de Laskaar. Trabajando en la pre producción decidimos combinar un día de Laskaar con la vida de un personaje de la calle. Es ahí cuando encontramos a Tadashi, el actor japonés que aparece en el video", afirma Alexis Gómez.

Dale al play porque no te arrepentirás. 3 minutos de un estilo inconfundible y extramadamente pegadizo.