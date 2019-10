Tráiler en exclusiva de ‘Estafadoras de Wall Street’, la nueva película de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se ha ganado el favor de la crítica con su nueva película: Estafadoras de Wall Street. Aunque todavía no se ha estrenado, la actriz no paró de recibir elogios tras su paso por el Festival de Toronto. ¡Y es que no hay nada como una historia a lo Robin Hood inspirada en hechos reales para captar al público!

La historia está inspirada en un artículo de The New York Times que firmó Jessica Prestler. ¿Y quiénes acompañan a J Lo en esta cinta? Pues todo un elenco de estrellas: Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Lizzo y Lili Reingart.

Para ir calentando motores, LOS40 os traemos un tráiler en exclusiva de la película. En él vemos cómo se las apañan las integrantes de la banda liderada por J Lo. Vamos, que podemos ver algunos de los trapicheos que hace el grupo. También, como se las gasta J Lo en este papel. De hecho, el medio Variety ya está pidiendo la nominación al Óscar para Jennifer Lopez.

Eso sí, para ver la película todavía tendremos que esperar un poco y es que hasta el 8 de noviembre no llega al cine. ¡Nosotros no nos lo vamos a perder!