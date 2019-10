Paula Cendejas, Alizzz - Olvídate [2019]

Tras la publicación de 10 Minutos junto a Mario Bautista, Paula Cendejas ha vuelto con nuevo material. Se trata de Olvídate, su nuevo sencillo que llega acompañado del trabajo de su más fiel productor Alizzz y junto a un videoclip de lo más artístico.

Olvídate llega con unos ritmos pop y toques urbanos que cantan al amor y desamor. Esa sensación de haber vivido grandes momentos junto al que considerabas tu alma gemela, pero ahora demuestras haberlo olvidado y tu corazón pertenece a otra persona. "Tú me echaste de tu vida, ahora él está en la mía" son algunos de los versos que dan vida a Olvídame.

Pero, quizás, lo que más destaca de este nuevo proyecto es el elenco de talentos que han formado parte de la creación de su videoclip. Dirigido y editado por talentosos coreanos, Paula también se rodea de jóvenes procedentes de Corea en pantalla. De hecho, desata su rabia rompiendo jarrones de flores con un bate de béisbol observada por algunos de ellos.

Porque sí, esa es la temática del clip: desahogar el daño que aquella persona causó y ahora desea que regreses. Decir adiós a un ex no es fácil, pero Cendejas lo tiene claro: no va a volver a caer en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram OLVÍDATE 04/10 🤩🤯 Una publicación compartida de TU NENA (@paula_cendejas) el 30 Sep, 2019 a las 6:37 PDT

Como mencionamos en líneas anteriores, Olvídate llega como el sucesor de 10 Minutos, un single y videoclip junto a Mario Bautista que no tardó en alcanzar los 1,4 millones de visualizaciones. Así ocurrió también con Ya Te Avisé, que supera los 1,2 millones.

Lo cierto es que no es la primera vez que Paula y Alizzz unen fuerza para publicar un hit. Ya lo hicieron con Otro Lugar, 10 Minutos y Tu Cama.

Y tú, ¿aún no ha escuchado tu nueva canción favorita? A Lola Índigo le encanta.