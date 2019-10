Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B - South Of The Border [2019]

¿Alguna vez te habrías imaginado ver a Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B en una película de James Bond? Pues se acaba de hacer realidad (o casi). No han contando con la aparición del agente 007, pero sí se han introducido en una trama propia de una película de espías. Ya está aquí el videoclip de South of The Border.

Un vídeo musical que ya se anunció a través de un cartel de lo más ochentero y que, con tan solo unas horas de vida, ya ha dado de qué hablar en las redes sociales. Tanto es así que supera los 3,5 millones de reproducciones. ¡Todo un éxito!

Ed Sheeran y Camila Cabello se alían para acabar con los criminales y los robos. La trama comienza con un Sheeran interpretando el tema en su gran mansión ante un público de alto standing. Allí, la modelo Alexis Ren lo envenena y lo secuestra en una de sus habitaciones para robarle un colgante de diamantes.

Lo que el británico desconocía es que la espía estaba coordinada con otro criminal para el robo, Paul Karmiryan. Un criminal que, casualmente, se enamora de Camila Cabello en Sayulita, México. La intérprete de Havana lo conquista con la intención de atraparlo y entregar el colgante al pelirrojo, pero él huye con la chica que verdaderamente tiene su corazón: la espía.

Camila, entonces, decide encontrarse con Ed Sheeran para actuar como buenos agentes y hacerse con el objeto de valor. La pareja de criminales es secuestrada, compartiendo paradero con Cardi B, que también forma parte de alguna banda (aunque parece trabajar como un lobo solitario).

Como buena profesional, la rapera consigue desatar sus manos, inmovilizar a sus vigilantes y soltar a la pareja enamorada de criminales, quienes acaban huyendo. Así, Cardi B coge el colgante de la mano de un agente que yace en el suelo inconsciente y se comunica con Ed Sheeran a través de un walkie talkie (que también roba). Ahí es cuando la rapera aprovecha para regalar una retahíla de palabras en las que reta al agente a encontrarla y, por consiguiente, al colgante.

South Of The Border es uno de los temas de No. 6 Collaborations Project, el séptimo álbum de estudi de Ed Sheeran, que llegó compuesto por colaboraciones. Paulo Londra, Bruno Mars, Khalid y Justin Bieber son otros de los artistas que hacen su aparición en este tan esperado proyecto.

Aún se desconoce si la historia de este videoclip tendrá continuación, pero este trío de artistas ha dejado volar la imaginación de sus seguidores para que consigan descifrar cuál sería el final de la trama.