Una convaleciente Ruth Lorenzo le manda un mensaje a Blas Cantó tras saber que irá a Eurovisión 2020

Cuando hablamos de Eurovisión el nombre de Ruth Lorenzo es uno de los que resuena con más fuerza desde hace años. Ella representó a España en 2014 con Dancing in the rain y quedó en décima posición, que ninguno de nuestros candidatos ha superado desde entonces y que igualó lo conseguido por Pastora Soler dos años antes.

Muchos piden que vuelva a ser nuestra representante pero, de momento, no se ha dado el caso. Y, desde luego, en 2020 no la veremos en Roterdam. Por lo menos, no cantando. El elegido por RTVE ha sido Blas Cantó.

“Gracias a todo el mundo por la buena energía, estoy muy feliz! ❤”, aseguraba en sus redes sociales. En seguida le llovían las felicitaciones. “Eres una estrella”, aseguraba su ex compañero de Auryn, Carlos Marco.

David Otero, Edurne, Rayden, Vanesa Martín, Carlos Right, Marwan, Angy, Roi Méndez, Beatriz Luengo, Nerea Rodríguez, Carlos Baute, Eva González, Merche, Roberto Leal, Maxim Huerta, Secun de la Rosa, Ricky Merino, Luis Rollán, Sweet California, María Villalón, Natalia Rodríguez, Marta Soto, María Parrado…y un largo etcétera de amigos y compañeros le han mostrado públicamente todo su apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 5 Oct, 2019 a las 7:11 PDT

No le ha quedado más remedio que decir algo ante semejante aluvión de mensajes: “DIOS MIO! Se nos fue de las manos. Gracias a todos y a todas por los mensajes tan bonitos! Os quiero mucho amigxs!!!!!!!!! Y familia! Compañeros y compañeras de profesión. Todo el mundo os amo”.

Ruth Lorenzo, a su lado

Ruth Lorenzo tampoco ha querido perder la oportunidad de felicitarle y lo ha hecho, recién salida de quirófano: “Justo ahora se me ha pasado la anestesia y he podido ver que mi precioso Blas Cantó va a Eurovisión. Ole mi murciano guapo, te los vas a comer con patatas. TQ infinito”.

Seguro que ella le da más de un consejo. Lo que no sabemos todavía es con qué tema irá a Roterdam. Será uno de los misterios que no tardaremos en desvelar, pero, de momento, toca ponerse a trabajar duro. Con lo perfeccionista que es Blas, seguro que no dejará ni un hilo suelto y estará ya dándole mil vueltas al tema.

Ayer estuve ingresada por una intervención quirúrgica, nada grave! Justo hora se me ha pasado la anestesia y he podido ver que mi precioso @BlasCanto va a EUROVISION! Ole mi murciano guapo, te los vas a a comer con patatas. TQ infinito. pic.twitter.com/CHx3ICTBIv — Ruth Lorenzo (@RuthLorenzo) October 6, 2019

A la tercera va la vencida

No es la primera vez que se relaciona a Blas Cantó con Eurovisión. Hace 15 años participó en Eurojunior con la esperanza de convertirse en el representante español para Eurojunior. Quedó cuarto en el concurso y finalmente fue María Isabel con Antes muerta que sencilla, que fue un auténtico hit.

Luego, ya en tiempos de Auryn, participó en Destino Eurovisión, pero tampoco en el aquel momento consiguió su objetivo. Todo pasa por algo y parece que su momento no había llegado.

A la tercera va la vencida y ahora parece ser que sí, que cumplirá su sueño y el 16 de mayo estará dándolo todo en ese magnífico escenario de Eurovisión, cantando para millones de personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eurovision Song Contest (@eurovision) el 5 Oct, 2019 a las 7:07 PDT

No lo tendrá fácil porque parece que España no acaba de convencer en un festival donde no todos tienen claro que se premie la calidad musical. Pero, lo que no dudamos es que pondrá todo de su parte para dejarnos en muy buen lugar.