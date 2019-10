Primer adelanto de la tercera serie de ‘The Walking Dead’

AMC continúa explotando el universo de The Walking Dead. Mientras que la serie original y su precuela, Fear The Walking Dead, parece no llegar a su fin, el canal de pago ha puesto en marcha un tercer título que se centrará en la primera generación que creció durante el apocalipsis zombi.

Esta secuela, que AMC estrenará en España en 2020, constará de 10 episodios protagonizados por un plantel de jóvenes actores: Aliyah Royale (The Red Line), Alexa Mansour (Cómo defender a un asesino), Annet Mahendru (The Americans), Nicolas Cantu (El asombroso mundo de Gumball), Hal Cumpston (Bilched) y Nico Tortorella (Younger).

Ellos serán los encargados de darnos una nueva perspectiva del universo zombi que empezó con la exitosa The Walking Dead. Esta nueva producción ha sido co-creada por el Chief Content Officer del universo de TWD, Scott M.Gimple y por Matt Negrete, que además de ser el guionista y productor de The Walking Dead durante las últimas cinco temporadas ahora ejerce de showrunner de la nueva serie.

¿De qué va la tercera serie de 'TWD'?

De la serie se sabe que tendrá a dos nuevas protagonistas femeninas, personajes a través de los cuales se contará la historia de todos aquellos adolescentes que pasaron su infancia huyendo del apocalipsis zombi. Unos se convertirán en héroes y otros en villanos. Al final, todos cambiarán para siempre. Crecerán y forjarán sus identidades, tanto para bien como para mal.

A continuación, te dejamos el primer tráiler oficial de esta secuela de The Walking Dead. ¿Conseguirá cosechar el éxito de sus antecesoras?