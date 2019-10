Dave Stewart, de Eurythmics: “La idea de homogeneizar los gustos musicales para vender es un error”

Hay escenas de algunas películas de televisión que tenemos grabadas en nuestro recuerdo. Una de ellas es aquella en la que Demi Moore y Patrick Swayze hacen un jarrón un cerámica en Ghost mientras suena Unchained melody. La música es un elemento primordial en la cinta, y ahora, casi 30 años después, vuelve en forma de musical.

Dave Stewart, músico incombustible y compositor de la banda Eurythmics, es el responsable de la música y letras de este espectáculo que desembarca en España después de conquistar 15 países. “No vi la película en 1990, la vi cinco años después de coincidir con Demi Moore y darme cuenta de la fama y de la locura que desataba entre la gente”, confiesa el músico en su visita a LOS40 Classic. Está seguro de que esta, la española, será la versión que más le gustará, y nos recomienda que llevemos pañuelos: “todo el mundo va a salir del musical llorando”.

Los ‘sweet dreams’ de Eurythmics

La sombra de todo lo que Stewart consiguió con Eurythmics es alargada, y es inevitable preguntar a Stewart por Annie Lennox. Más de 75 millones de discos vendidos, un lugar clave en el synth pop y la new wave de principios de los 80 y un montón de números 1 bien valen seguir en contacto. Comieron juntos la semana pasada, nos dice el compositor de Sweet dreams o There must be an angel, pero llevan caminos diferentes: “Siempre me preguntan cuándo volveremos a girar, pero ella ya dejó de hacerlo, se dedica a la beneficencia y a dar clases”, asegura. Sin embargo, Stewart no quiere olvidarse de todos esos buenos momentos y éxitos que Eurythmics le ha aportado, y nos cuenta que el próximo año pretende hacer una pequeña gira europea con los temas más emblemáticos de la banda.

Se congratula además Stewart de haber trabajado con Lennox durante tantos años, y en general con todas las mujeres que se han cruzado en su carrera a lo largo de los años. "Siempre me ha gustado trabajar con mujeres fuertes, que ocupan el lugar que merecen en la sociedad”, nos dice mientras mira con admiración a la realizadora que graba la entrevista.

Stewart siempre se ha definido como un compositor y amante de la música muy ecléctico. En sus playlist suena góspel o soul en la voz de Mick Jagger, pero también música menos convencional como la de Björk o Billie Eilish, la reina de la Generación Z que está triunfando en todo el mundo. “Me gustan los artistas que están poco preocupados por su apariencia y por el mundo del pop”, nos cuenta sobre sus gustos actuales.

También sigue muy ligado a otros músicos más veteranos. Ha colaborado en los últimos álbumes de Ringo Starr y Paul McCartney, y ha sido gran amigo de George Harrison durante muchos años. Tanto es así, que llegaron a intercambiarse las casas durante una temporada: georg le dejó la de Londres mientras que Dave hizo lo propio con la suya en Bahamas. También nos recuerda que fue el artífice de la creación del supergrupo Traveling Wilburys después de presentar a Bob Dylan, Tom Petty y Roy Orbison, cuyo primer disco se grabó en su jardín en 1988.

Internet, ¿salvador o destructor?

Sobre la situación actual de la música, Stewart alerta de la doble forma con la que la Red puede verse hoy en día. “Internet es una cosas maravillosa pero también horrible a la vez”, apunta. “El streaming ha hecho que artistas de países limitados por sus fronteras geográficas puedan trascender fuera y tener acceso a todo el mundo”, dice.

También en este sentido nos da su opinión sobre la homogeneización de los gustos musicales que, a su juicio, está ocurriendo en esta era en la que se escucha música por Internet. “Hay muchas emisoras que pretenden dictar lo que la gente tiene que escuchar movidos por los intereses de los anunciantes, pero al final se ven obligadas a poner a Billie Eilish o Lorde porque los gustos de la gente acaban siendo más importantes”, reflexiona sobre la música.