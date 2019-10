Paco León ha demostrado que sabe cómo celebrar un gran fiestón... ¡Queremos más!

Este fin de semana muchos lo han pasado de resaca, la que les ha dejado What the future, que no es la última película de Brad Pitt ni el slogan de una campaña de telefonía. Es el nombre que Paco León le puso a su fiesta de cumpleaños que celebró en el Palacio de la Prensa de Madrid un día después de cumplir 45 años.

Llegar a esa edad tan bien como lo ha hecho él no es tarea fácil. Pero él lo ha conseguido y le sobran los motivos para querer celebrarlo. Y como a lo largo de estos años no le han faltado familia y amigos que le han apoyado en todo momento, ha querido devolverles tanto cariño en forma de fiesta…no, más bien en forma de fiestón.

A estas alturas no vamos a dudar de la creatividad y originalidad de todo proyecto que emprende, incluida su fiesta de cumpleaños. Y la verdad es que vista la reacción de sus invitados, estuvo a la altura.

Eligió la temática futurista y eso dio rienda suelta a la creatividad de unos invitados que ya quisieran muchos poder reunir en un mismo sitio en un mismo día. De Pedro Almodóvar a Alejandro Amenábar pasando por Javier Cámara, Carmen Machi, Eduardo Casanova o Ana Polvorosa… y sólo por citar a unos cuantos, no quisieron perderse el movidón.

Paco estuvo apoyado en todo momento por su hermana, María León, y su madre Carmina que volvió a dejar constancia del gran desparpajo que tiene. Su hijo la instó a compartir el audio que le había enviado por la mañana para felicitarle.

“Hace 45 años, Paco nació de pie, como los bailarines. Tenía el cuello y la cara apretados: parecía un murciélago, pero después se volvió tan bonito. Tan bonito… Con una cara de bueno, pero sabiendo más que todos los muertos. Parecía tonto, pero se la fumaba en pipa”, se la escuchó decir.

“Una fiesta es una reunión de personas que se quieren y se divierten en un ritual donde el baile, la bebida y la comida se comparte para celebrar algo: que estamos vivos!! Una fiesta es algo conveniente y necesario”, explicaba el anfitrión en sus redes.

Y como toda fiesta que se precie, estuvo repleta de música. Empezaron desde cabina, Alex de la Croix y Aaliyah Rosales. Luego continuó una irreverente María Forqué y no faltaron Nathy Peluso y Maikel de la Calle que revolucionaron al personal.

La DJ, Rosales, no podía más que darle “muchas gracias por este sueño del espacio que nos trajiste a la tierra. Felicidades hoy y todos los días. Eres arte puro lleno de pasión y amor. Un ser elevado de otro planeta”. “Viva la noche que te pariste”, añadía Kira Miró. “Viva la nave que te parió”, compartió Miren Ibarguren. “Fucking maravilla”, acertó a decir Canco Rodríguez sobre el fiestón.

Nathy Peluso, por su parte, encontró la manera de definir al homenajeado: “Rey”. Puso la sala patas arriba con su twerking y su descaro.

Está claro que el actor ha llegado a los 45 por todo lo alto y que tiene una visión del futuro muy optimista y llena de buen rollo. De momento, ha entrado en su nuevo año lleno de amor y compañía. ¿Habrá logrado recuperarse ya?