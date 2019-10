El homenaje de Shakira a otro músico de Medellín que se ha vuelto viral

"No me puedo sacar esta canción de la cabeza! I can’t get this song out of my head!" escribía Shakira en sus redes sociales hace un par de días sin imaginar el terremoto viral y musical que estaba a punto de desatar.

Es frecuente que la solista colombiana publique canciones que le transmiten sensaciones especiales en cualquier momento del día. Hace un tiempo pudimos escucharla cantando una ranchera durante su gira por México y más recientemente pudimos conocer qué escucha mientras practica ejercicio.

En esta ocasión es un tema que la ha 'enamorado' como puede verse en el filtro de gafas de corazón que utilizó para la grabación del vídeo cantando la canción Tutu de Camilo y Pedro Capó.

El resultado son casi 2,5 millones de reproducciones en apenas 24 horas y un vídeo casero que ha llegado hasta el destinatario idóneo. Porque el joven musico de Medellín ha escrito sobre lo que ha supuesto para él este clip de Shakira.

"Si le dijeran al Camilo de 7 años que cantaba Inevitable en el patio de su casa en Montería que Shakira va a subir un video cantando su canción casi 20 años después... no les creería. Mi corazón sigue sin poder creerlo" escribió Camilo en sus redes sociales.

A esto le llamo yo un boomerang en toda regla y un sueño cumplido para este artista de 25 años que está subiendo de forma meteórica en las listas de ventas de medio planeta.

Y precisamente medio mundo va a estar pendiente de la colombiana el próximo mes de febrero cuando se suba a actuar al escenario de la Super Bowl junto a Jennifer Lopez. Ese show es una de las metas más ambiciosas dentro de la carrera de cualquier artista.

Shakira tendrá que disfrutar de las composiciones de JLo y nos morimos de ganas por poder ver cómo van a ser los ensayos antes del gran espectáculo final.