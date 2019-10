Tini habla de su historia de amor con Sebastián Yatra: “Las cosas pasan porque tienen que pasar”

La serie Violetta convirtió a Tini Stoessel en un ídolo de masas y ahora, ya centrada en su carrera musical, ha conseguido posicionarse como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Consejo de amor, Te quiero más o 22 son algunas de las canciones que corroboran su éxito dentro de la industria musical. Sin embargo, esta semana hemos tenido el gusto de charlar con ella con motivo de su último lanzamiento: Fresa, un dueto junto al mismísimo Lalo Ebratt.

Videoclip oficial de 'Fresa'

"Es difícil salir de un proyecto tan popular como Violetta. No sabía con qué me iba a encontrar ni cuál iba a ser el camino", dice Tini en LOS40 Global Show, valorando todo lo que le ha pasado tras el final de la icónica serie de televisión. "Quería dedicarme a la música y no lo dudé. Fue un trabajo de fondo y me pone muy contenta que mi proyecto vaya creciendo cada vez más".

Sebastián Yatra, el hombre que le ha cambiado la vida

En la discografía de Tini se repite varias veces el nombre de Sebastián Yatra. Después de hacer Violetta, la estrella del pop no dudó en aliarse con el colombiano para Ya no hay nadie que nos pare, tercer single de su álbum debut. También grabó con él el tema que daba nombre a su siguiente disco: Quiero volver. Ahora, el destino los ha querido unir en lo personal, formando la que ya es una de las parejas del momento.

"Ahora que estamos juntos nos divertimos muchísimo. Nos conocimos trabajando, entonces para nosotros era más normal trabajar juntos que ser novios. Nos moríamos de la risa porque al principio no nos acostumbrábamos", explica la artista. "Somos muy amigos y ser tan amigo de tu pareja hace que todo fluya desde otro lugar".

Muy pronto, Tini y Sebastián Yatra volverán A aunar fuerzas en Oye, la primera balada que hacen juntos y la que para muchos es la continuación de Cristina, canción de Yatra en la que Tini fue la protagonista del videoclip, cantando incluso las últimas estrofas del tema.

Ver esta publicación en Instagram Oye... @sebastianyatra Una publicación compartida de TINI (@tinistoessel) el 6 Oct, 2019 a las 12:02 PDT

Si quieres ver la entrevista completa de Tini en LOS40 Global Show…¡dale al play!