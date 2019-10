‘GH VIP 4’: Pol Badía, ex de Adara y novio de Joao, entra como nuevo concursante

Muchos se lo esperaban y parece que va a hacerse realidad: Pol Badía entra hoy a 'GH VIP 4' como concursante de pleno derecho, según Yotele.

El que se hiciera famoso por participar en GH 17, vuelve a la casa de Guadalix para saldar varias cuentas pendientes.

Lo hace en sustitución a Nuria MH que tuvo que abandonar el reality por una fuerte alergia.

Cuentas pendientes con Adara y el Maestro Joao

Cuando arrancó el programa parecía que Adara y el Maestro Joao iban a ser enemigos íntimos, porque ella había sido la ex de Pol y él mantiene una relación actual.

Pero con el paso de los días, no solo han estrechado su relación si no que son grandes amigos. Así lo expresaba ella diciendo que nunca se hubiera imaginado llevarse bien con la pareja de su ex.

Pol, el Maestro Joao y Adara / Mediaset

Incluso el adivino le ha confesado a su nueva amiga los peores momentos con Pol y hasta que le ha sido infiel. Algo de lo que Pol se enteró en directo y de lo que seguramente le pedirá cuentas al entrar a a la casa.

También tiene una conversación pendiente con Adara, que asegura que le engañó porque siempre le habían gustado los hombres.