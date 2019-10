‘Love is all around’ de Wet Wet Wet, la canción fue retirada de la radio por hartazgo

Love is all around fue la banda sonora del verano de 1994, sonaba sin parar. Su repercusión fue tan enorme, que llegó el hartazgo. Algunas emisoras de radio la suprimieron y Wet Wet Wet sintió que "iba a apoderarse de nuestras vidas, así que dejamos de hacer nuevas copias". Sin embargo, el cantante de la banda escocesa sigue pensando "que es un disco brillante" del que se siente orgulloso: "cualquier banda daría cualquier cosa por tener un éxito así".

Se convirtió en el segundo nº 1 de Wet Wet Wet en LOS40. El primero se había producido dos años antes, en 1992, con Goodnight girl, una de las canciones del tercer álbum de los escoceses, High on the happy side. En febrero de 2018, Love is all around había vendido 1,9 millones de copias en Reino Unido, convirtiéndose en la canción de amor más vendida de todos los tiempos

El tema central de Cuatro bodas y un funeral permaneció 13 semanas no consecutivas en el listado de los principales de LOS40. Inicialmente, estuvo cuatro semanas, pero tras el estreno de la popular película en España, la canción reingresó en la lista el 24 de septiembre y obtuvo la máxima posición entre el 8 y el 14 de octubre de 1994.

Love is all around fue grabada originalmente por la banda inglesa de rock The Troggs. Se publicó como single en Reino Unido, en Octubre de 1967. Su compositor es el líder y vocalista principal del grupo, Reg Presley (Reginald Maurice Ball), que compuso el tema en 10 minutos. Su fuente de inspiración fue la banda del Ejército de Salvación de Joy Strings. Reg recordaba así ese momento: "Había regresado de un largo tour por América. Era domingo y me llegó el aroma de la comida que se estaba haciendo (inhala profundamente) ahhh! - después de mucho tiempo comiendo hamburguesas – y besé a mi mujer y a mi hijita de cuatro años. Fui al salón y esas chicas del Ejército de Salvación, The Joystring, estaban en la televisión. Me acerqué para apagarla, me arrodillé y escuchando ese 'Love, love' tuve la línea de bajo (canta) 'doom, doomdoom, doomdoom, doomdoom, doom', y así salió 'I feel it in my fingers, I feel it in my toes'. Mi mujer, mi hija… Y todo el sentimiento creciendo".

Wet Wet Wet - 'Love Is All Around'

Presley empezó su composición de Love is all around en Re mayor (históricamente llamada la 'clave de la gloria' para los compositores clásicos). El cantante de los Troggs terminó rápidamente su melodía y llamó a su compañero de banda Chris Allen y le dijo: "Creo que tengo nuestro próximo hit". La canción llegó al nº 5 en la lista del Reino Unido y al nº 7 en la lista americana Hot 100 en 1968.

En 1993, el director, guionista y productor cinematográfico Richard Curtis (Richard Whalley Anthony Curtis) pidió al cuarteto escocés que grabara una versión para su segunda película como guionista Cuatro bodas y un funeral. La banda tuvo que escoger entre tres canciones, las otras dos eran I will survive de Gloria Gaynor y Can't smile without you de Barry Manilow. El cantante, Marti Pelow, explicó que la decisión de elegir Love is all around fue fácil "porque sabíamos que podríamos hacerla nuestra. Recuerdo que le pregunté a Richard '¿Cuatro bodas y un funeral?', ¿Estás seguro de ese título?'".

La versión original de The Troggs sonaba muy diferente a la de la banda escocesa, y efectivamente, a Reg le gustó mucho. En una entrevista con Liz Kershaw (BBC 6), en Marzo de 2010, Presley confirmaba: "Me encanta su versión. Cuando la escuché, pensé que era magnífica. Ellos me enviaron una cinta para que les dijera lo que pensaba. Puse una taza de té en mi boca y di un trago, y entonces sonaron esos grandes acordes (los nuestros eran más delicados) y escupí el té por toda la habitación. Y, de repente, empezó a cantar y pensé 'wow'!".

Wet Wet Wet, durante la premiere de 'Cuatro bodas y un funeral' en Londres en 1994. / Fred Duval/FilmMagic

En el videoclip de Love is all around, aparece el grupo tocando la canción con imágenes intercaladas de la película protagonizada por Hugh Grant y Andie MacDowell. Está dirigido por cineasta de origen alemán (de Frankfurt) Marcus Nispel, responsable de los vídeos de más de 15 canciones nº 1 y de artistas como Spice Girls, George Michael, Mariah Carey, Aretha Franklin, Cher, Bryan Adams, Elton John… o incluso de Olé-Olé (Con solo una mirada, 1990).

Antes de que Wet Wet Wet grabara la versión más exitosa de Love is all around, se hicieron otros 'covers'. En 1992, fue grabada por R.E.M. y ese mismo año la banda americana colaboró en el álbum de regreso de The Troggs titulado Athens Andover (en referencia a las ciudades de origen de ambas bandas: Andover, Hampshire, Inglaterra (The Troggs) y Athens, Georgia, Estados Unidos (R.E.M.)). La versión de R.E.M. fue la cara B de su single Radio song de 1991 y el grupo tocó la canción durante su primera aparición en la serie 'Unplugged' de MTV ese mismo año.

'Love Is All Around Me' - REM

Mientras Cuatro bodas y un funeral se convertía en el filme británico con más recaudación, la canción de Wet Wet Wet ascendía al top de la lista. Pero, hasta el líder de Pulp, mostró su hartazgo. Jarvis Cocker apareció en el popular programa de la BBC 'Top of the Pops', se abrió la chaqueta y mostró un letrero en el que se podía leer: "Odio a Wet Wet Wet".