Kevin Paul: “Después de hacer los tatuajes de Ed Sheeran la gente empezó a pensar que yo era un tatuador de mierda”

Debe de quedar poca piel de Ed Sheeran sin tinta. Se ha obsesionado con este tipo de arte y su cuerpo ha dejado de ser un lienzo vacío para convertirse en una obra bastante barroca. Y uno de los responsables del color de su piel es Kevin Paul que le ha dibujado más de 40 tatuajes, uno de ellos, el león de su pecho con el que celebró el primer ‘sould out’ en el estadio Wembley.

Ahora que el Victoria and Albert Museum ha anunciado que sacará una botella de kétchup, de edición limitada, inspirada en los tatuajes del cantante, se han disparado los comentarios sobre el trabajo de Paul. Muchos le tachan de infantil y critican los dibujos que le ha hecho a Sheeran.

Y, en una entrevista con The Mirror, en lugar de defenderse, les ha dado la razón: “Estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas que recibe, sus tatuajes no son demasiado buenos. Y siempre consigo sacar de quicio a Ed. Cuando estoy con él le dejo claro que sus tatuajes son una mierda, ¡realmente lo son!”.

Pero lejos de criticar a su cliente, le ha defendido y ha asegurado que “cada tatuaje que lleva en el cuerpo tiene un significado personal para él”.

Ed Sheeran no es el único artista con el que ha trabajado. Cara Delevingne o Harry Styles también están entre sus habituales. “Harry Styles y Ed llevan el mismo tatuaje de Pingu porque es el dibujo animado que les gustaba cuando eran niños. Y aunque sea horrible, es una memoria personal y tiene un significado concreto para ellos”, reconocía.

Asegura que hacer tatuajes para este tipo de artistas le ha cambiado la vida aunque no le hacía falta porque ya era un artista reconocido: “Es cierto que trabajar con famosos cambia las cosas. Yo era un artista reconocido haciendo trabajos en 3D con los que ganaba premios. Y un día estaba haciendo tatuajes de Pingu y jodidos hombres de jengibre a estrellas del pop. De repente mi clientela empezó a desaparecer, pero por otro lado se me abrieron puertas mucho más grandes”.

Su trabajo cada vez es más demandado y aunque no le gusta lo que hace para el británico, no se arrepiente: “Después de hacer los tatuajes de Ed Sheeran la gente empezó a pensar que yo era un tatuador de mierda, pero no lo soy. Hago trabajos muy realistas con los que gano premios. En realidad yo hago los principales tatuajes de Ed, pero los pequeños detalles los hace un amigo de su manager, aunque a mí me echan la culpa de todo. No me arrepiento de trabajar con este tipo de celebridades, porque me ha cambiado la vida”.