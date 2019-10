Camila Cabello desvela un dato sobre Shawn Mendes y su nuevo álbum

Si pensabas que la pareja del año había desaparecido de los focos de las cámaras, estabas totalmente equivocado/a. Camila ha vuelto a dar señales de su relación con Shawn Mendes, y lo ha hecho desvelando datos sobre su próximo álbum de estudio Romance.

Durante su entrevista con el programa británico Lorraine, la cantante ha confesado que sus seguidores podrán escuchar canciones inspiradas en su chico en este nuevo álbum. "Al final del disco, sí", confiesa según las palabras recogidas por Entertainment Online.

Aunque Mendes no es el único que aparecerá en Romance. "Cada canción tiene su propia historia. [...] Estaba en mi primera relación seria al principio de este álbum. Eso es lo que inspiró a Romance y sobre enamorarse", añade la cantante en relación a su anterior romance con Matthew Hussey.

"Todas las historias son mi vida lo que me ha pasado en los últimos dos años. Es duro porque sé que habrá gente que piense que son sobre ellos. A veces, no lo pongo porque dañará las emociones de otras personas", señala la intérprete de Cry For Me.

Camila vive una de las mejores etapas de su vida, y no solo lo decimos nosotros. Ella misma se ha encargado de confesarlo en esta entrevista. "Estoy muy feliz. Lo conozco [a Shawn Mendes] desde hace mucho tiempo y no sé, él es casa para mí. Sí, estoy muy feliz", confiesa. Vamos, que los pajaritos no han dejado de volar sobre su cabeza. ¡Hay amor en el aire!

La cubana nunca tuvo la oportunidad de enamorarse. No fue hasta que conoció a Matthew Hussey e inauguró la que sería su primera relación seria. "Literalmente no tenía tiempo para enamorarme antes de los 20 porque estaba trabajando todo el día. Todo lo de mi primer álbum fue producto de mi imaginación. He estado soltera durante 20 años", declara Cabello.

Después llegó Shawn Mendes y terminó de eclipsarla con su encanto. Tanto es así que Señorita se ha convertido en la banda sonora de su amor. ¡Qué bonito!

Nuestra protagonista ya se ha encargado de adelantarnos algunos detalles sobre Romance, su segundo álbum de estudio. Lo hizo a través de la publicación de diversos vídeo-teasers y fotos en sus redes socailes. "¿Qué sé yo del amor?" es una de las cuestiones que lanza. "Lo que sé seguro del amor es que nunca sales de él igual", dice. ¿Se referirá a su novio y confidente Shawn Mendes?

Camila nos invita a adentrarnos en lo más profundo de su corazón, y, teniendo en cuenta sus últimas declaraciones, estamos seguros de que está inundado de momentos e imágenes del intérprete de If I Can't Have You.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar el nuevo y esperado proyecto de Camila Cabello?