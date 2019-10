7 canciones, 7 elementos que trae el mini álbum de SuperM

SuperM se ha convertido en uno de los grupos más solicitados de la industria de la música, y con tan solo unos días de vida. Taemin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Ten, Lucas y Mark han revolucionado el mercado, no solo con su estrategia, sino con su música.

Podríamos decir que, oficialmente, este grupo formado por miembros de otras bandas de K-Pop, ha nacido. Y lo ha hecho tras el lanzamiento de su primer mini-álbum SuperM, que recoge, no solo siete canciones, sino también siete elementos que definen la prometedora carrera inundada de éxitos que se abierto en su paso.

Tras la escucha de este proyecto, hemos decidido reunir estos siete elementos asociados a cada uno de sus temas. Los Vengadores del K-Pop han llegado.

1. Jopping

FUERZA: El sencillo del álbum y el tema que lo abre. Jopping cuenta con una potencia y fuerza auditiva que eriza la piel de cualquiera que lo escuche. ¿Qué es la fuerza sin un consecuente impacto? Esto es lo que han provocado los chicos de SuperM tras la publicación de Jopping, y lo que continuarán haciendo en sus futuros proyectos.

Nadie era consciente de lo que aterrizaba con el talento de sus siete integrantes, y tras varios días, aún seguimos sin superarlo. Intentaremos estar preparados para la siguiente.

2. I Can't Stand The Rain

RITMO: Por supuesto, una canción no es canción sin un ritmo. Ya sea una balada o un tema de heavy metal, las palabras se "mueven" al ritmo de una melodía que las conduce. Este es el caso de I Can't Stand The Rain, que consigue hipnotizarte desde sus primeros acordes al ritmo de una especie de batucada.

SuperM va a ofrecer ritmo, mucho ritmo.

3. 2 Fast

SENSUALIDAD: Decir que este grupo ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo es compartir un hecho. La estética que ofrecen, junto a las canciones que los acompañan, forman una alianza irrompible guiada por la sensualidad e hipnotizante elegancia. Sus lentos movimientos los ritmos del R&B en algunos de sus temas son claros ayudantes.

4. Super Car

FUTURO: Los toques futuristas en la base de este tema definen a la perfección lo que auguramos para SuperM. De hecho, pueden escucharse los sonidos de máquinas y robots en su estribillo.

Una exitosa y prometedora carrera que, contando con los elementos mencionados anteriormente, podrían convertir al grupo en uno de los mayores referentes de la industria actual. ¡Los números no engañan! Y estos chicos ya se han colado en alguna que otra lista de éxitos.

5. No Manners

SENTIMIENTO: ¿Qué es la música sin sentimiento? Nada. No es nada. Sin embargo, con él lo es todo. En No Manners se percibe una clara pasión hacia lo que cantan, ya sea destinado a una persona en especial o hacia la vida en general.

Si bien es cierto que este es un elemento con el que cuenta el resto de canciones, los chicos de SuperM se han cerciorado de que ésta sea su máximo exponente. Y lo han conseguido.

6. Jopping (Instrumental)

ATRACCIÓN DE OTROS PÚBLICOS: Aunque fuerza haya sido el elemento que protagoniza la versión definitiva del tema, en su instrumental podemos escuchar en profundidad sus intenciones: la captación de un público de todos los rincones.

De hecho, podemos escuchar el sonido del vitoreo de todo un ejército de seguidores que esperan ansiosos la salida de su grupo favorito al escenario. Esto, inmediatamente, dibuja una clara imagen en nuestra cabeza: un estadio repleto de fans que gritan al unísono su nombre y agitan sus light sticks.

7. I Can't Stand The Rain (Instrumental)

ORÍGENES: Ya lo dicen nuestros padres: nunca te olvides de dónde vienes. Y ésta es una de las características de la cultura coreana. Para SuperM, la única manera de hacerlo visible en territorios ajenos es a través de sus canciones, que llevarán por bandera los significados que éstas contienen.

En esta canción, no solo encontramos ritmo (ya mencionado anteriormente), sino también los orígenes de cada uno de sus miembros. Con esto nos referimos a los sonidos que se escuchan en el estribillo al ritmo de dizi, la flauta china.

Hacen falta siete canciones para definir los elementos que acompañan a SuperM en su carrera. A nosotros ya nos han convencido sus intenciones. Ahora solo faltas tú y el ejército ya se habrá completado.

¿Cuál es tu canción favorita de SuperM?