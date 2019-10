Jonas Brothers se superan en LOS40 esta semana

Esta semana, Manuel Carrasco es el protagonista número uno de la lista, tras conseguir el liderato con Qué bonito es querer, pero Jonas Brothers no le andan a la zaga. Lo que lograron estos tres hermanos el pasado sábado tiene mucho mérito. Recordamos, para empezar, que tienen dos temas en el ránking; pues, bien con el primero, Sucker —que fue número uno— mantienen el récord de permanencia (28 semanas con nosotros) y aún sigue entre los diez primeros (en el #9). Pero eso no es todo, porque con el segundo, el más reciente Only human, han sido la subida más fuerte: nada menos que nueve posiciones ha escalado hasta quedarse en el #20. Si ya había muchas ganas de sus conciertos en España (16 de febrero, Madrid; 17 de febrero, Barcelona), el gran papel que están teniendo en LOS40 no hace sino acrecentar el ansia.

Pero ha habido más nombres propios destacados. Aitana y Lola Índigo se han erigido como la entrada más fuerte con Me quedo (#28). También novedad en lista han sido Reik con J Balvin y Lalo Ebratt (al #33 con Indeciso) y Post Malone, el rey del trap-pop (al #37 con Closer). En el vídeo de arriba te ampliamos la información.