¿Te acuerdas de la niña viral que no conseguía cantar ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston?

En 2011, en este maravilloso mundo que es internet, conocimos a una niña que intentaba una y otra vez cantar I Will Always Love You de Whitney Houston. ¿El problema? Que la pobre no llegaba a los agudos y tenía que repetir una y otra vez el estribillo delante de la cámara.

Lo más gracioso es cómo la niña de diez años se cabrea consigo misma y empieza a soltar “Oh my god” y grititos por su boca. El vídeo, subido en 2011 a Youtube, suma casi dos millones de reproducciones. ¿Lo mejor de todo? El largo título que lo acompaña: “A girl is trying to sing I will always love you by Whitney Houston but keeps failing and gets angry” (Una niña intenta cantar I Will Always Love You de Whitney Houston, pero falla y se enfada).

Te dejamos aquí el vídeo por si no te acordabas:

Alisha Barnard se hizo famosa por este vídeo

Pues bien, nueve años después hemos localizado a la chica que estuvo detrás de este viral. Se llama Alisha Barnard, vive en Scunthorpe (Inglaterra) y ya no es ninguna niña. Ahora tiene 19 años y se dedica al mundo del marketing.

En su cuenta de Instagram suma más de tres mil seguidores y está muy cambiada. De hecho, ahora luce una melena negra.

Ver esta publicación en Instagram ☀️ Una publicación compartida de @ alishabarnard el 11 Ago, 2019 a las 2:10 PDT

En una entrevista para el medio británico The Tab, Alisha reconoció que a menudo le paran por la calle porque la reconocen como la niña loca que cantó Whitney Houston: “No me importa decirlo cuando me preguntan, creo que es divertido”.

No sabemos si con el paso de los años ha mejorado su capacidad vocal y ha conseguido llegar a esos agudos que se marcaba Whitney en el famoso tema. Lo que nos queda claro es que a Alisha no le importa que la reconozcan como la niña de aquel viral.