Volveremos a ver a Lady Gaga y Bradley Cooper en un nuevo proyecto

Este próximo 12 de octubre YouTube Originals estrenará How to be: Mark Ronson, un documental que se centre en la figura y trayectoria de este productor tan conocido internacionalmente. “Uno de los músicos y productores más importantes de nuestra era”, escuchamos decir a Lady Gaga en el tráiler.

Y es que con ella trabajó con Mark Ronson en el álbum Joanne, en 2016. Aunque si hay una canción que recordarán de forma especial es Shallow, la que hicieron juntos para Ha nacido una estrella, con la que ganaron un Oscar. Sin duda, uno de los grandes hitos de su carrera.

Y lo curioso es que este documental será el primer proyecto audiovisual en el que volveremos a ver juntos a Lady Gaga y Bradley Cooper, y ya se sabe que, con los ríos de tinta que han corrido sobre su relación, eso provoca mucho morbo. “Es el tipo más guay que existe”, asegura el actor sobre Ronson.

El documental retrocederá a su niñez. Pasará por su etapa de DJ en la que cobraba 50 dólares la noche. Y poco a poco irá desgranando una trayectoria que le ha convertido en uno de los grandes. No faltará ese momento que supuso el punto de inflexión en su trayectoria cuando lanzó Uptown Funk con Bruno Mars que se convirtió en un auténtico hit. En esta cinta hablará de los 8 meses que pasaron trabajando en el tema.

También estará presente su etapa junto a Amy Winehouse con la que trabajó en su álbum Back to black. Y todo, entre declaraciones de artistas que han pasado por su estudio como Miley Cyrus, Boy George o Sean Lennon.

Lo suyo es talento y lo ha demostrado con el paso de los años y eso le ha situado en lo más alto. “Es como si todos fuéramos químicos y de pronto…(sonido de explosión)…has inventado algo nuevo”, reconoce Lady Gaga sobre lo que supone trabajar con él.