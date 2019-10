Toñi Moreno desaparece de ‘MyHyV’ al creer que María Teresa Campos ha muerto

'Mujeres y Hombres y Viceversa' hoy arrancaba con la voz rota de Toñi Moreno que se disculpaba por las condiciones en las que le veía la audiencia.

"Perdonadme, por cómo empiezo el programa. Hace 30 segundos he leído una información que no está contrastada sobre María Teresa Campos. Solo espero que no sea verdad", decía mirando a cámara y refiriéndose a un titular que podía dar a entender que la presentadora había muerto.

Ambas habían tenido sus rifirrafes que habían solventado hace poco tiempo y desde entonces se habían mandado mensajes de cariño en repetidas ocasiones.

.@tmorenomorales ha leído 30 segundos antes de empezar el programa una noticia de María Teresa Campos y se ha agobiado https://t.co/At2v8Tg8uy #MyHyV pic.twitter.com/ILvRS1QQ2d — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) October 9, 2019

Por ello, cuando Toñi creyó que su amiga había fallecido no pudo aguantar las lágrimas en directo: "Es muy difícil esto", expresaba y de repente miraba a un compañero que parecía decirle que era mentira: "¿No es verdad?".

Entonces, decidía confirmarlo ella misma: "Vamos a hacer una cosa, perdonadme, sientate aquí [le dijo a Nagore], empiezas tú el programa y veo si es verdad. Lo he leído hace 30 segundos y esto es en directo, así que me habéis pillado así pero tengo que confirmarlo".

La presentadora se marchaba y a los pocos minutos regresaba con el teléfono en la mano hablando con la propia María Teresa.

María Teresa Campos entra en directo: "Me van a matar a disgustos"

Toñi Moreno apareció de nuevo ante las cámaras con el móvil en la mano mientras hablaba con María Teresa.

Esta última se lo tomaba a broma: "No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos".

La presentadora retomaba su función, disculpándose de nuevo y explicando la situación: "¡El show que he montado! (...) Tengo que pedir perdón, porque me ha entrado un ataque de nervios al leer la noticia de que María Teresa Campos había muerto (...) Incluso me habían dado el pésame".

La realidad es que Toñi había leído la noticia de la defunción de Pepe Oneto pero que en el Diario Gol había sido titulada de forma que se podía entender otra cosa: “Acaba de morir”. María Teresa Campos y España de luto.