John y Sean Lennon, cumpleaños compartido

El 9 de octubre de 1940 nació en Liverpool John Lennon, un icono de la cultura mundial. Esa misma fecha, cuando celebraba su 35 cumpleaños en Nueva York, su pareja, Yoko Ono, dio a luz al único hijo que tendrían juntos: Sean.

Desgraciadamente, John Lennon y su hijo solo pudieron disfrutar de una vida juntos durante cinco años (Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 mientras entraba en el edificio Dakota, donde vivía con Yoko Ono y Sean).

Sean Lennon, que cumple ahora 44 años, escribió a los dieciséis una canción con Lenny Kravitz y debutó en 1998 con el álbum Into The Sun; a lo largo de su carrera ha colaborado con Albert Hammond Jr (The Strokes), Mark Ronson o The Flaming Lips, entre otros.

El número 9 en la vida de los Lennon

Como buen creyente de la numerología, John estaba entusiasmado con la idea de compartir fecha de nacimiento con su hijo; además, el número 9 y sus múltiplos aparecieron a lo largo de su vida en varias ocasiones: la primera casa en la que vivió Lennon estaba en el número 9 de Newcastle Road y el primer apartamento de John y Yoko en el Dakota Building era el número 72 en el 1 West de la 72nd Street.

En 1989, mientras padre e hijo estaban de vacaciones en Las Bermudas, la artista local Nancy Gosnell les hizo un retrato que después formaría parte de Double Fantasy, exposición sobre la pareja que se pudo ver en el museo de Liverpool hasta abril de 2019.

Allí también estaba la letra original de Beautiful Boy (Darling Boy) (John Lennon, 1980), canción que escribió cuando Sean tenía 5 años y que incluye la famosa cita: “La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes” (Life is what happens to you while you’re busy making other plans).

Padres e hijos músicos: de tal palo tal astilla

Elvis y Lisa Marie Presley. Ser la hija del Rey del Rock no debe de ser tarea fácil… aun así, Lisa Marie ha grabado tres discos y ha participado en bandas sonoras como la de la serie The Walking Dead con su tema People. En 2007 y coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte de Elvis, lanzó el single In the Ghetto, interpretado a dúo con él; alcanzó el número uno en ventas de iTunes en una semana.

Billy y Miley Cyrus. Country y pop mainstream se mezclan a partes iguales en esta relación padre-hija. No solo tienen su estilo personal por separado sino que Miley ya ha demostrado -con versiones o con su disco Younger Now, por ejemplo- la influencia evidente de la música tradicional americana en su trabajo. Un aplauso para el padre, aquí fundiéndose en armonía con lo que el show de su hija requiere.

Sergio y Estíbaliz y María Blanco. La artífice de Mabü viene de familia con tradición musical y huella en la historia de la cultura popular de nuestro país: sus padres son Sergio y Estíbaliz (Mocedades) y María lleva ya unos años dando guerra con un proyecto detallista que aúna varios estilos. No os perdáis a madre e hija cantando juntas este tema de Mabü, Buenos Días.

Rosendo y Rodrigo Mercado. Teniendo en cuenta que su padre es un icono del rock patrio y con un estilo muy determinado a lo largo de los años, el eclecticismo de Rodrigo destaca aún más y lo separa de Rosendo por la diversidad musical que encontramos en su propuesta (fruto de todos los estilos que ha absorbido en su trayectoria). Aquí podemos escucharles juntos en el tema Astro Rey (Rodrigo Mercado) con la colaboración de Fito Cabrales.

Bob y Jakob Dylan. No sabemos mucho de la relación de este par, ninguno habla de su vida privada y no suelen hacer colaboraciones musicales juntos. Jakob es el hijo menor de Dylan y empezó a sonar a nivel mundial con The Wallflowers, de quienes recordamos este hit, One headlight.

Will, Trey, Jaden, Willow Smith. Siguiendo los pasos de su padre, Willow y Jaden Smith (18 y 21 años respectivamente) ya pueden definirse como artistas multidisciplinares: cantantes, músicos, actores y modelos. El mayor -y menos mediático- de los hermanos, Trey, también es DJ y modelo. No te pierdas este vídeo de Will y Jaden haciendo juntos la canción de El Príncipe de Bel-Air, entre otras, en The Graham Norton Show.

Ozzy y Kelly Osbourne. De tal palo tal astilla… o no. Es difícil ponerse al nivel de tu padre cuando éste es Ozzy Osbourne, teniendo en cuenta que Black Sabbath son considerados los padres del Metal (o del hard rock más pesado). Ambos mostraron sus particularidades -también momentos tiernos- en The Osbournes y aquí los vemos cantando un temazo de la carrera en solitario de Ozzy.

Frank y Nancy Sinatra. Padre e hija fueron dos iconos de la historia del jazz y del pop respectivamente. Nancy triunfó con auténticos hits como These Boots Are Made for Walkin’ (Boots, 1966) o Bang Bang (My baby shot me down) pero la sombra de su padre, una de las figuras más importantes del siglo XX, es alargada. Aquí vemos a los dos interpretando Downtown.