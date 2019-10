Eduardo Cruz, el hermano músico de Penélope Cruz, ha sido padre

Penélope Cruz es una celebridad aquí y en el resto del mundo y todo lo que hace acaba teniendo algún tipo de repercusión. Aun así ha logrado mantener su vida familia de manera totalmente privada y lo mismo ocurre con su familia que es extremadamente celosa de su intimidad.

Eso incluye a su hermano Eduardo Cruz que, al vivir en Los Ángeles, pasa desapercibido para la prensa del corazón de nuestro país. De ahí que quizás muchos no se hubieran enterado de que estaba embarazado.

A finales del pasado año se supo que había comenzado una relación con la modelo y actriz argentina Eva de Dominici, de 24 años. Unos meses después anunciaron su embarazo, pero ya cuando ella había superado los dos primeros trimestres.

Ahora sabemos que ya han sido padres de un niño al que han llamado Cairo y que seguro que será muy bien recibido por sus primos, Leo y Luna, los hijos de 8 y 6 años de Penélope Cruz y Antonella, la hija de 6 años de Mónica Cruz.

Eduardo decidió, el año pasado, darse de baja en redes sociales. “Creo que nos viene bien a todos en general dejarlo a un lado de vez en cuando...La dependencia que se crea aquí no creo que sea muy sana, ahora se ve como algo normal... Pero creo que llegará un momento en el que no lo va a ser tanto. Es una saturación constante para el cerebro, demasiada información. De lo que vemos aquí el 70% por no decir más! es falso... Aparte que solo hablamos (y me incluyo...) de lo bien que estamos, de lo bien que nos van las cosas y lo guapos que somos… Para mí eso no es la vida, me gusta saber de mi gente de otra manera. Aquí la sensación que nos provoca esto, es de soledad y tener que estar constantemente comparándonos...Porque solo vemos o enseñamos lo “bonito” de nuestras vidas…😘”, escribía en su despedida de Instagram.

Y es que Cruz siempre se ha mantenido muy reservado y alejado de los focos. Aunque sacó un disco en 2006, Cosas que contar, y vivió un romance muy mediático con Eva Longoria en plena euforia de Mujeres desesperadas, acabó inclinándose por una vida más en la sombra.

No ha vuelto a publicar un disco y se ha centrado más en las bandas sonoras y la música para publicidad, en muchas ocasiones, en proyectos que comparte con su hermana Penélope. También ha compuesto temas para artistas como Miguel Bosé o Enrique Bunbury.

Con lo unidos que se han mostrado siempre, estamos convencidos de que ya han celebrado la buena noticia de su recién estrenada paternidad.