¿Ha perdido Jared Leto la cabeza?

Vale que Jared Leto a veces nos sorprenda con excentrecidades, pero no, no se ha decapitado y está en busca de su cabeza perdida. Aunque no vamos del todo desencaminados.

¿Recuerdas la réplica de su cabeza diseñada por Gucci que llevó este año a la MET Gala? Pues la ha perdido. Bueno, él está convencido de que se la han robado y está en busca y captura de este valioso adorno.

Jared Leto en la alfombra roja de la MET Gala 2019 / Angela Weiss (Getty Images)

Así lo ha confesado en una entrevista con GQ. "¿Qué hiciste con la cabeza después de la MET Gala?", le pregunta la periodista, a lo que el artista responde: "Sinceramente, no tengo ni idea. Creo que me la robaron. Si alguien la encuentra, llévala a la tienda de Gucci más cercana para cambiarla por un par de sneakers sucios".

Pero esta cabeza de 11,000 dólares no es lo único de Gucci que mostró Leto durante la gala. Su amigo y director de la firma de ropa Alessandro Michele se encargó de vestirlo de pies a cabeza con un vestido largo y rojo adornado por un sinfín de diamantes deslumbrantes que colgaban.

Jared Leto posa junto a la réplica de su cabeza en la MET Gala 2019 / Kevin Tachman/MG19 (Getty Images)

Además, tal y como explica People, Jared ya forma parte de la familia Gucci tras haberse aliado en diversas campañas durante el año, incluida la de su fragancia.

Aunque hemos de recordar que Jared Leto no fue el primero en lucir este innovador look en la MET Gala. Alessandro se encargó de estrenarlo durante la Semana de la Moda en Milán y cumplió con todas las expectativas. Después se le presentó la oportunidad de lucir su talento durante esta conocida gala, cuya temática establecida en 2019 fue la de la extravagancia. ¡Volvió a cumplir con las expectativas!

Así que ya lo sabes. Si tienes la cabeza que Jared Leto busca, acude a tu tienda Gucci más cercana y llévate un par de sneakers sucias.