Nick Jonas: “Esta película tocó mi corazón”

Nick Jonas se ha mimetizado con la cultura de su mujer, Priyanka Chopra. Eso le llevó a celebrar una boda siguiendo el rito hindú y a acercarse a la prolífica industria cinematográfica de Bollywood. Esta semana se ha decantado por un estreno muy especial.

“Esta película tocó mi corazón de muchas maneras. La historia es audaz y hermosa, y está perfectamente contada por este increíble elenco y por la dirección de Shonali Bose y Priyanka Chopra”, aseguró en redes sobre el nuevo proyecto de su mujer.

Se refiere a The sky is pink, una película biográfica que se basa en la historia de amor de una pareja a lo largo de 25 años contada a través de la visión de su valiente hija adolescente, Aisha Chaudhary, diagnosticada con fibrosis pulmonar. Un drama de esos que tocan la fibra sensible y en Nick Jonas ha surtido efecto.

Con tan solo 15 años esta joven se convirtió en todo un referente de superación, llegó a escribir un libro que se publicó un día de su muerte cuando tenía 18 años. Pero la película no se centra en ella y su enfermedad que, por supuesto está presente, sino en la relación de amor de sus padres.

“Priyanka, estoy muy orgulloso de tu trabajo como actriz y productora de esta película. Me hiciste sonreír, reír y llorar y sé que con ella vas a impactar en la vida de muchas personas. Te quiero mucho”, le aseguraba a su mujer que marca su regreso a Bollywood tras tres años de ausencia.

Después felicitaba a todo el equipo y nos invitaba a ir a verla, aunque de momento sólo sabemos el estreno este 11 de octubre en Estados Unidos y Canadá.

Después de ver cómo Priyanka ha estado en primera fila en los conciertos de su marido con Jonas Brothers, ahora le toca a él devolverle el apoyo. Muchos de sus seguidores pedían para él el premio al mejor marido por esta muestra de admiración hacia su mujer y su trabajo.