Fatboy Slim lleva el discurso de Greta Thunberg al dance con este poderosísimo remix

La influencia, la fuerza y el arrojo de Greta Thunberg es indudable. Su lucha contra el cambio climático y la aceleración del calentamiento global está inspirando a millones de personas en todo el mundo. También es indiscutible el poder de la música para amplificar mensajes tan importantes como estos.

Es lo que debió pensar el dj y productor Fatboy Slim, que durante una actuación en Gateshead (Inglaterra) pinchó su éxito Right Here, Right Now integrando parte del discurso que la joven activista sueca dio el pasado 23 de septiembre en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas.

Fue el músico David Scott de The Kiffness quien hizo el remix al día siguiente del discurso y quien ha conseguido viralizarlo hasta llegar al mismísimo Fatboy Slim.

A través de ese Right Here, Right Now (justo aquí, justo ahora) Greta Thunberg quería expresar la urgencia con la que debemos actuar ante el cambio climático, y son precisamente esas palabras las que dan título y componen la letra de una de las canciones más emblemáticas y reconocidas de Fatboy Slim.

Además de pinchar esta nueva y comprometida versión del tema, el artista también ha compartido este remix en su perfil de Instagram para disfrute de todos sus seguidores.

Escucha la canción original de Right Here, Right Now.

Right Here, Right Now es uno de los grandes himnos de la electrónica y está incluida en el segundo disco de estudio del músico británico Fatboy Slim: You've Come a Long Way, Baby.

Este 2019 cumple nada menos que veinte años. Dos décadas llevamos bailando una canción que formó parte de la vida de varias generaciones y que ahora vuelve a estar más de actualidad que nunca.