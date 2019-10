Edurne y Belén Aguilera: “Nos hablan de competencia, pero la magia de la música es poder compartirla”

Ya lo dice Rosalía en su última canción con Ozuna: "Yo x ti, tú x mí; Yo x ti, tú x mí...". En el mundo de la música, los artistas son conscientes del poder que tiene una colaboración. Por eso siempre están predispuestos a grabar con otros y viceversa. Edurne, sin ir más lejos, regresó a la música hace solo unos meses y lo hizo con Carlos Baute en Demasiado tarde a dúo. Ahora, la jueza más veterana de Got Talent se implica al máximo en el nuevo tema de la debutante Belén Aguilera. Juntas dan Jaque al rey y suena tal que así:

Videoclip oficial de 'Jaque al rey'

Pregunta: ¿Cómo surge 'Jaque al rey'?

Belén Aguilera: Pensé en Edurne para esta canción porque me cuadraba un dúo de chicas. Edurne transmite la dualidad que yo quería para Jaque al rey. Es dulce, pero también es una mujer de carácter.

Edurne: Cuando Belén sacó Jaque al rey me pareció una pasada. No es nada fingido ni pactado. Me encantaba el tema y cómo lo cantaba ella. Entonces recibí una llamada: '¿Te apetece hacer Jaque al rey?'. Y lo hice sin pensarlo.

P: ¿Os conocíais de antes?

B: No, bueno yo la conocía a ella de siempre.

E: Y yo a ella de seguirla en redes sociales. Es guay, porque la afinidad que sentíamos en redes sociales también la ha habido cuando nos hemos conocido en persona. Parece que nos conozcamos de toda la vida.

P: "Me quejo de tus monstruos y siempre los invoco". ¿Qué historia hay detrás de la canción? ¿Es una continuación del tema que hiciste con Raoul?

B: Es la historia que sigue a Tus monstruos, sí. Y hago un giño a esa canción porque me parece un punto de inflexión. No se la dedico a nadie. Para mi Jaque al rey es una lucha interna con un patrón que yo repito.

E: Y con esos monstruos que tenemos cada uno. Son diferentes, pero siempre hay algo con lo que tienes que luchar en tu interior.

P: Las colaboraciones se han convertido en una fórmula bastante recurrente para los artistas. Para vosotras en concreto, ¿qué poder tienen?

B: Con una colaboración, la canción siempre evoluciona a algo que no es mejor ni peor, sino diferente. Ver el cambio de eso y dale una reinvención al tema es una experiencia que como artista mola mucho de vivir y el público lo recibe después también muy bien.

E: En muchas entrevistas te hablan de competencia y en la música, por lo menos para mí, no existe la competencia. Poder compartir música con otros compañeros es la magia de la música.

Edurne y Belén Aguilera / LOS40 / Lara Úbeda

P: ¿Qué me podéis avanzar de vuestros trabajos en solitario? ¿Discos a la vista?

E: Antes de lanzar Demasiado tarde empecé a trabajar en un futuro disco que si todo va bien saldrá el año que viene. Estoy en plena composición, en la creación de temas…ahora mismo tengo la mitad del álbum. Estoy muy ilusionada porque había estado 4 años apartada, refrescándome, pensando hacia dónde quería ir...No quería hacer cualquier cosa. Quería volver con las ideas claras y estoy feliz porque es la primera vez que estoy involucrada 100% en un proyecto desde el principio.

B: Lo que tengo más a corto plazo son los conciertos de gira para presentar el EP que saqué en mayo. También quiero hacer trabajo de introspección, sentarme en el estudio, escuchar sonidos nuevos y seguir sacando música.

P: He leído que vas a participar en el disco de Raoul...

B: Raoul es una persona que siempre me pilla desprevenida. Obviamente es un sí, pero que me llame. A veces leo titulares y digo: 'mira, está hablando de mí, pero no me ha dicho nada'. Pero sí, porque musicalmente nos entendemos muy bien.

P: Y vosotras, ¿dejáis la puerta abierta a una segunda colaboración?

E: Totalmente. Ahora que estoy en plena composición del disco no estaría mal juntarnos.

B: Pues me encantaría.

E: Mira, lo vamos a hacer. Decidido.