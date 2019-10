Harry Styles lanza el misterioso mensaje ‘Do you know who are you?’

Harry Styles lleva meses diciendo que está trabajando en su nueva música. Han pasado dos años desde que el británico se estrenó en solitario con su primer álbum, Harry Styles, y sus fans comienzan a impacientarse. Es verdad que el joven ha querido orientar el último año a su carrera como actor, pero eso no quita que nos muramos de ganas de escuchar nuevas canciones suyas.

Pues bien, si hace unos meses aseguró que muy pronto lanzaría nueva música, parece que su primer single está a punto de salir. Al menos eso es lo que creen miles de sus seguidores. ¿La razón? Las pistas que están apareciendo.

Para empezar, el joven publicó hace unos días la palabra “Do” en sus redes sociales. Esas dos letras bastaron para desatar la histeria entre sus fans. Aunque en un principio parecía algo irrelevante, cuando su estilista personal Harry Lambert publicó en sus redes sociales la frase “¿Qué significa Do you know who are you?”, se encendieron todas las alarmas,

Por si no llegaron a ver, Harry Lambert twitteó la foto de #DoYouKnowWhoYouAre, y minutos después la borró. pic.twitter.com/4AOANWVlUE — Harry Styles Argentina. (@hestylesar) October 9, 2019

Además, Lambert luego compartió unos carteles promocionales que muestran la frase en grande. ¿Y qué aparece debajo? Las siglas de TPWK del lema de Harry: “Treat People With Kindness”. Por supuesto, como era de esperar, los seguidores y seguidoras del cantante piensan que se trata de la campaña promocional de su próximo álbum.

Aunque no hay nada confirmado, los carteles también tienen el sello de Columbia Records, la discográfica de Styles. Parece que Harry tiene todo listo para el lanzamiento de esta nueva etapa.

Siendo así, Do you know who are you? será el nombre del disco o del primer single. ¡Nos morimos de ganas de averiguarlo!