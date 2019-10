40 cosas que no sabías de Famous, por Famous

1. De mi familia soy el más...alto.

2. Una cualidad que resaltan mucho de mi:

cantar.

3. La cualidad que yo mismo veo en mi: cantar y bailar.



4. Un secreto: no puedo decirlo.



5. Mi plato favorito: pollo a la plancha.



6. Una cosa que me da pereza: recoger.



7. Me considero feminista porque / o no me considero feminista porque: pienso que la igualdad es lo más importante.



8. Mi prioridad en la vida: la música.



9. Algo que nunca haría… robar.



10. Lo escuchaba en casa de pequeño: Alicia Keys.



11. Un recuerdo de verano: un viaje a Manchester con mi familia.



12. Mi primer recuerdo musical: Operación triunfo.



13. La primera canción que aprendí: una de Alicia Keys.



14. El primer disco que compré: soy más de Youtube.



15. Lo reconozco: lo robé... nada. Pero si me llevo algo sin querer no cuenta, ¿no?



16. El primer concierto al que fui: de pequeño no podía ir a conciertos porque no me lo podía permitir. Entonces mi primer concierto fue el de Operación triunfo con mis compañeros en el Wizink Center.



17. El disco que más veces he escuchado: Dangerous Woman, de Ariana Grande.



18. Último disco que he comprado: el de Ariana Grande.



19. La canción que más escucho ahora: 7 rings, de Ariana Grande.



20. Un concierto especial: el concierto en el Wizink.



21. Me gustaría ver en directo a… Ariana Grande.



22. Compartiría una buena charla con… Ariana Grande. Estoy obsesionado con esa mujer, lo siento.



23. Le pedí un autógrafo a… no me acuerdo.



24. Mi momento ‘groupie’: cuando vino Pablo Alborán a la Academia.



25. Me encantó conocer a… Pablo Alboran y Álvaro Soler.

26. Me hubiera gustado componer… 'Just a Little Bit of your Heart', de Ariana Grande.



27. Mi último descubrimiento en la música: el KPOP en general.



28. Un dueto favorito: EL DE Jennifer Hudson con Jessie J.



29. Me pone de buen humor: cantar.



30. Para los momentos de bajón: cantar y escuchar música.



31. Mi canción del verano: 'Con altura', de Rosalía.



32. La cantante (o el cantante) más sexy: Beyoncé, Ariana Grande y Shawn Mendes...



33. Me gustaría hacer una versión de… 'Remember Me', de Jessie J.



34. Estoy deseando cantar con… es un sueño imposible, pero con Ariana Grande. También con Agoney.



35. De mis compañeros de OT haría un dueto con… Noelia, Damion, Miki, Natalia, Alba...



36. Un recuerdo de la Academia: estábamos todos reunidos y vino Mamen rapeando. Que no se olvide nunca ese momento.



37. La canción que me faltó cantar en OT: 'There's Nothing Holdin' Me Back', de Shawn Mendes.



38. Una persona de OT: Natalia.



39. De OT, me quedo con esta canción: Uptown Funk.



40. Quiero bulla con: todo el mundo.