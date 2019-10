7 Días, 7 canciones: Ángeles de Camela selecciona sus temas favoritos para la semana

Junto a Dioni, Ángeles Muñoz es la cantante y compositora del dúo Camela, precursores absolutos de la tecno-rumba, y que cumplen 25 años de una carrera de la que bien pueden presumir, porque son uno de los grupos más vendedores de la música española, con el mérito añadido de no haber contado en sus principios con el apoyo de medios ni crítica pero sí con el boca a boca del circuito de gasolineras españolas. Hoy en día son un fenómeno. Por ello y por cientos de cosas más, Ángeles es la encargada de seleccionar las siete canciones de la semana.

LAS RECOMENDACIONES DE ÁNGELES

Tobias Bergson - Sunset. Sus orígenes se remontan al barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles. Su primera maqueta casera fue Tinieblas, en 1990, que nunca llegó a comercializarse. La primera que distribuyeron fue Junto a mí, con ocho canciones, para lo que tuvieron que reunir con bastante esfuerzo veinte mil pesetas. Pero recuperaron esos duros invertidos. ¿Quién iba a decirles que en su disco recopilatorio de grandes éxitos por su 25 Aniversario, titulado Rebobinando, iban a contar con Alaska o Ketama?

Ludovico Einaudi - Una Mattina. Su primer álbum de estudio fue Lágrimas de Amor. Teclados y pop aflamencado eran las armas de su éxito. Con Sueños Inalcanzables se mantuvieron cincuenta semanas en las listas de ventas. Gracias a Corazón Indomable las multinacionales empezaron a demandar su presencia.

Jonas Brothers - Sucker. En Camela Dance versionan en ese estilo sus temas más conocidos. En Laberinto de Amor probaron también nuevos sonidos, como el jazz o el ambient. Existe un álbum de remixes de Camela a cargo de Carlos Jean. El remix de Sueño Contigo por Fourth Core Dubstep Remix es una fantasía.

Maná - Rayando El sol feat. Pablo Alborán. Su gran amigo El Arrebato ha compuesto temas para Camela. Colaboraron en el tema Mi Gente. Su primer concierto en un teatro fue en el Calderón, donde compartieron escenario con Fangoria o Cómplices entre otros. En el nuevo disco de Fangoria, Extrapolaciones y dos respuestas, versionan un tema de Camela, Dame tu cariño.

Yessia, Mario Saez - Clandestino. En 2001 dieron el salto a Latinoamérica, donde, para su sorpresa, ya eran de sobra conocidos. Y rostros conocidos como los de Mario Vaquerizo o la Pedroche aparecen en su videoclip No lo merezco. En televisión, Ángeles ha aparecido en la serie Los Serrano o en el programa Fantastic Dúo. También fue una de las participantes de Tu Cara Me Suena, donde quedó como séptima clasificada, y en el programa también fue objeto de imitación por parte de María Villalón, que resultó ganadora de esa gala.

Oliver Koletzki, Jimmy Sax - No Man No Cry. Su disco Por siempre tú y yo, está eminentemente compuesto por Ángeles y por Rubén, hijo del Dioni.

Samuel O’Kane - Culo Bendito. Celebraron sus diez años en 2004 con un CD/DVD 10 de corazón. En la época del VHS existió uno llamado Camela En Karaoke y Concierto, que si se reeditase sería otro súper ventas.

MIS RECOMENDACIONES

Safe and sound (DiscoTech Remix), de Capital Cities. Excelente remix del que probablemente sea el mejor tema de Capital Cities, que siempre va a ser un hitazo disfrutable para subir el ánimo. Durante 4 minutos y 31 segundos, consiguen que todo esté bien.

Countdown (Isa Machine Remix), de Beyoncé. Una de las rarezas de Beyoncé, versión del tema que fue tercer sencillo de su álbum 4, en cuyo camaleónico videoclip pudimos verla luciendo tripa de embarazada de seis meses, y también le costó una acusación de plagio por parte de una coreógrafa belga.

Un boomerang, de Fangoria. Vivimos en bucle con el boomerang que nos ha lanzado Fangoria, adelanto de su nuevo disco, con un espectacular videoclip dirigido por Juan Gatti, inspirado en el universo Dinastía, con invitadas de lujo como Valeria Vegas o Topacio Fresh.

Bella Ciao, de Steve Aoki y Marnik. El Bella Ciao que se marca Najwa en La Casa de Papel nos ha servido de inspiración para recordar que Steve Aoki se decidió a remezclar este himno antifascista de los partisanos, un canto que los guerrilleros italianos entonaban durante la II Guerra Mundial en su lucha contra Mussolini, que ha que ha supuesto un boom a nivel internacional, como la serie (y algunas quejas al considerarlo irrespetuoso).

Merlí, de Miss Caffeina. Omar Ayuso (Élite) protagoniza el videoclip de este tema de Miss Caffeina, inspirado en la serie que pronto volverá en forma de spin-off de Pol y Bruno como Merlí Sapere Aude.

Baloncesto, de La Prohibida. Usaron este HIMNO, que acumula más de un millón y medio de visitas en YouTube, hasta en un programa político de la SER.

Alfabeto Nancy, de Nancys Rubias. Éste es el nuevo alfabeto que os debéis aprender al dedillo.