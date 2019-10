7 de 10 Muchos piensan en él como el nuevo Can Yaman después de confirmarse que será la nueva pareja de Demet Özdemir (Sanem en Erkenci Kus) en Evim. Pero este turco de 37 años no es nuevo en España ya que hemos podido verle en Amor en blanco y negro. Su popularidad no deja de crecer y en unos meses compaginará la serie con el rodaje de una película turco-iraní. Fue jugador de baloncesto y luego modelo antes de decantarse por la actuación en 2008. Está casado con una arquitecta y es padre.