Lewis Capaldi recupera el Nº1 de LOS40

Hay canciones que explotan porque siguen los dictados de la moda y artistas mediáticos que aprovechan el furor del momento para sacar los pies del tiesto. Pero Someone you loved y su creador, Lewis Capaldi, pertenecen a otra estirpe. El tema es ni más ni menos que una canción bonita, atemporal, y el artista, una especie de antiestrella del pop, con una imagen desaliñada que pone el foco en lo realmente importante: su capacidad como intérprete y compositor. Esa propuesta da sus frutos, y el tema se ha convertido este sábado por segunda semana no consecutiva en el número uno de LOS40.

Capaldi, quien precisamente hace unos días cumplió 23 años, encabeza una nueva generación de músicos británicos creíbles y auténticos, a la que también pertenecen los no menos ilustres Tom Walker, George Ezra o Rag'n'Bone Man, y de la que Ed Sheeran fue avanzadilla. Su primer álbum, Divinely uninspired to a hellish extent, fue número uno de ventas en el Reino Unido, lo mismo que este single, que también llegó al número 3 en las listas de Billboard de Estados Unidos. Un tipo simpático, con sentido del humor, que acepta las críticas (aunque poco se le puede criticar) y sabe reírse de si mismo como solo lo hacen las personas inteligentes.

Para la remezcla de Someone you loved contó con la ayuda de Madism, un productor holandés de 27 años que también ha trabajado con James Arthur y Luke Potter, y que también se merece su reconocimiento por este éxito en LOS40. ¡Enhorabuena a ambos!