Danny Avila, dispuesto a sonar en bucle en tu mente con ‘Hard 2 Love’

Danny Avila se ha consolidado como uno de los DJs más solicitados de la industria de la música electrónica. Su habilidad ha llegado a oídos de artistas de la talla de Machine Gun Kelly, The Vamps y Nervo, entre otros.

El marbellí lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado un nuevo hit que ya aseguramos que conseguirá colarse en tu mente y reproducirse en bucle sin control. Esto es Hard 2 Love, que llega con unos ritmos pop suaves con toques de la música electrónica que tanto le caracteriza. Vamos, una fusión que fácilmente puede sonar en las discotecas de todo el mundo.

No sería la primera vez uqe lo consigue, pues cuenta con diversos éxitos como Too Good To Be True, que le han conducido a su fichaje por Sony Music. Su nueva casa presume de contar con uno de los mayores exponentes de la música electrónica en nuestro país.

Y es que Danny Avila comenzó a pinchar sus mezclas allá por 2010 en una discoteca marbellí. Fue entonces cuando sintió la necesidad de aterrizar en la capital madrileña y desarrollar su talento. No se equivocó. Fue acogido por el conocido local nocturno Kapital, donde pinchó ante más de mil personas.

Esto le sirvió de apoyo para coger impulso y saltar a festivales internacionales como es el caso de Ultra Music Festival y Coachella, entre otros. Asimismo, lo hemos visto codeándose con rostros de la talla de Martin Garrix, Paris Hilton y The Chainsmokers, entre otros.

Ahora, Danny Avila regresa con un nuevo hit bajo el brazo dispuesto a hacerlo sonar en todos los rincones del mundo. Y no es para menos, pues sus ritmos se unen a unas melodiosas voces masculinas y femeninas que ponen la guinda.

De momento, se desconoce si Hard 2 Love contará con videoclip, como ya lo hicieron End Of The Night o Too Good To Be True. Mientras tanto, asegúrate de aprenderte la letra y los ritmos de este tema, pues no será la última vez que lo escuches. ¡Dale al play!