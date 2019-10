Estopa le dedica una canción a Siri: “Queremos defender la inteligencia artificial”

20 años dan para mucho y en el caso de Estopa todavía más. Corría el año 1999 cuando los hermanos David y José Manuel Muñoz consiguieron grabar su primer álbum, 12 canciones extraídas directamente de la maqueta Suma y sigue con la que se recorrieron varios locales en busca de oportunidades. La raja de tu falda fue un éxito instantáneo, pero a este le precedieron muchos otros: Como Camarón, Partiendo la pana, Fuente de energía, Cuando amanece, La primavera…Dos décadas después toca celebrar tantas victorias en la escena musical. ¿Cómo? Como siempre lo hacen: haciendo música.

Estopa vuelve a hacer de las suyas y celebra su 20 aniversario con el que será su décimo álbum de estudio: Fuego. El disco sale a la venta el próximo 18 de octubre y antes del lanzamiento han querido pasarse por LOS40 Global Show para hablar de todos los entresijos de este trabajo con Tony Aguilar. "Que mejor manera que celebrar nuestro aniversario que con 12 canciones nuevas", empieza diciendo David. "Siempre queremos presentar cosas nuevas y esta vez no iba a ser menos".

Y ha añadido José: "Hay que entrar en las playlists, aunque nosotros todavía somos de esos románticos a los que les gusta escuchar el disco en el orden que está puesto, igual que una película".

"Es el momento de ser más nosotros que nunca"

Tony Aguilar, que ha podido escuchar Fuego al completo, asegura que Estopa vuelves a sus inicios, textualmente dice que "es un disco muy Estopa". ¿La respuesta de los chicos? "Menos mal que ha salido así", dice David. "Es una buena manera de recordar el primer disco".

"Era el momento de ser más nosotros que nunca, porque hay mucha gente que se está subiendo a la ola del reggaetón", continúa José. "A nosotros una vez nos dijeron: '¿por qué no tiráis por el reggaetón?'".

Y señala su hermano: "Nos dijeron que nos modernizáramos. Eso fue un golpe en el hígado. Los estilos que hacemos son los que no salen del corazón, por eso las letras son sinceras. Con esto no estamos criticando el reggaetón. De hecho me encanta salir de marcha y bailar Felices los 4 o El anillo".

De la canción más Estopa, a Siri

Fue el pasado mes de mayo cuando Estopa presentó al mundo Fuego, primer sencillo de su nuevo disco. Desde entonces, la banda de origen catalán ha compartido con su público incondicional tres adelantos más del álbum: El último renglón, Yo no estoy loco y Atrapado. Precisamente este último tema es el que da el pistoletazo de salida a este nuevo LP.

"Es una canción que tiene el flow", asegura David. "Siempre estamos buscando un tempo muy concreto y con esta nos ha salido. En otros discos hemos experimentado con el funky, pero en esta canción nos ha salido justo lo que queríamos hacer".

Otro de los temas es Camiseta, una canción que, según José, es muy de los principios de Estopa. "Resume muy bien nuestro estilo: rumba y rock&roll", explica David.

Pero si hay una canción de Fuego que llamará la atención de los fans de Estopa esa es la que habla de Siri, el asistente personal de Apple. "Es un tema que pretende defender la inteligencia artificial", afirma David. "Hay gente que es vegana y gente que ama las máquinas. Yo amo a las máquinas. Hay gente que se pasa con Siri y no nos estamos poniendo en el lugar de esa inteligencia artificial que es insultada a diario. Por eso hemos querido romper una lanza a favor de la gente que trata bien a Siri".

Estopa habla del fenómeno Rosalía

Tony Aguilar también ha querido conocer la opinión de Estopa sobre su paisana Rosalía y todo lo que ha conseguido este último año, posicionándose como todo un fenómeno mundial. "Hacía falta alguien con el espíritu de Rosalía", reconocen. "Tiene un espíritu muy trasgresor y cuenta historias muy sensibles con una música que jamás se había escuchado. Mezcla el flamenco con algo que a ella le mola. Es un alma libre".